23 января 2026 в 18:01

Критик Шпагин раскрыл, зачем Богомолову пост ректора Школы-студии МХАТ

Критик Шпагин: Богомолов стал ректором Школы-студии МХАТ ради престижа

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер Константин Богомолов при всей его занятости и востребованности согласился стать и. о. ректора Школы-студии МХАТ, потому что это престижный пост, выразил мнение NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он добавил, что должность ректора административная и вряд ли Богомолову это интересно.

Ректор — работа скучная, административная. Золотовицкий стал ректором, потому что в начале своей карьеры он мало снимался, нужны были деньги, он преподавал и втянулся. Преподаватель он был замечательный, его все любили, постепенно стал ректором. Примерно такая же история была с Евгением Князевым (ректор Театрального института имени Бориса Щукина. — NEWS.ru). А Богомолову зачем это надо, не очень понимаю. Может быть, ради престижа, — сказал Шпагин.

Он отметил, что главными режиссерами и художественными руководителями часто назначают известных людей и с местом и. о. ректора Школы-студии МХАТ получилась такая же история, хотя руководитель театрального вуза не обязательно должен быть медийным человеком или даже актером.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что культурный деятель также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

