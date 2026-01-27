Меньшова, Алферова, Поплавская: кто из звезд вышел на «войну» с Богомоловым

Скандал с назначением режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого набирает обороты. Кто из знаменитостей выступил с резкой критикой его кандидатуры?

Чем возмутились Бурковский и Ширвиндт

Одним из первых на назначение Богомолова отреагировал телеведущий Михаил Ширвиндт. В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он сообщил, что к самому Константину Богомолову у него вопросов нет, ведь его новая должность — это «распоряжение чиновников». По словам Ширвиндта, не стоит преждевременно осуждать режиссера, нужно услышать его реакцию. Не исключено, что «начальник транспортного цеха» сам не рад такой огромной нагрузке.

«Они решили, что мало ему (Константину Богомолову — NEWS.ru) двух театров и вдобавок дали еще ректорство. Хотя одним театром руководить сложно, двумя вообще нереально… Ну ладно. Начальство всегда знает лучше», — высказался Ширвиндт.

Актер и телеведущий Андрей Бурковский тоже выступил против того, чтобы Богомолов возглавлял Школу-студию МХАТ. Живущий в США артист назвал неуважительной форму назначения руководителя «лучшей актерской школы в мире». По его мнению, нужно было подождать хотя бы 40 дней с момента смерти Золотовицкого. При этом отметил, что уважительно относится к Богомолову.

«Есть процесс становления ректором, почему нужно заходить сверху, мне непонятно, тем более, не прошло и 40 дней со смерти моего, не побоюсь этого слова, великого мастера. Буду рад, если министерство не останется глухо к этой единодушной просьбе. Надеюсь справедливость восторжествует», — написал Бурковский в личном блоге.

Михаил Ширвиндт Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что сказали Садальский и Меньшова

Отреагировал на назначение Богомолова и заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский. Актер в своем блоге опубликовал коллективное письмо выпускников Школы-студии МХАТ к министру культуры Ольге Любимовой. В тексте, в частности, говорилось что режиссер «категорически нарушает традиции преемственности» вуза, а пост руководителя должен занять тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы.

Как считают некоторые актеры, решение о назначении ректора должно приниматься советом Школы-студии путем голосования. Письмо подписали актеры Марк Богатырев, Марьяна Спивак, Антон Шагин, Юлия Меньшова и многие другие. После Меньшова выразила надежду, что в Минкульте обратят внимание на недовольство актеров и пересмотрят назначение Богомолова.

«Очень прошу внимания со стороны нашего министра к этому обращению, как выпускница Школы-студии МХАТ, которую закончили и мои родители», — пояснила актриса.

И-за чего расстроилась Поплавская

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале задалась вопросом, почему руководителем школы-студии МХАТ назначили именно Богомолова, а не кого-то из последователей покойного Золотовицкого. Она удивилась, что «в российской культуре закончились достойные режиссеры, худруки и театральные педагоги».

«Я не думаю, что Богомолов ходил по кабинетам и просил назначить его ректором — у него есть театр на Бронной и театр Виктюка. Но Ольга Любимова почему-то решает именно ему дать еще нагрузку, хотя он даже не выпускник школы-студии МХАТ», — высказалась актриса.

По ее мнению, вопросы в данной ситуации нужно задавать министру культуры РФ. Поплавская отметила, что сама снимается в кино с пяти лет, давно преподает, но до сих пор не имеет никакого звания. Она также напомнила, что Богомолов поддерживал оппозиционера Алексея Навального, но это никак не повлияло на его карьерный рост.

«Богомолов, Прилепин, Саша Бортич… были активными сторонниками Навального. Ольга Бузова обещала „иммигрировать“ из России, если Навальный умрет в тюрьме. У всех этих людей сейчас все ОЧЕНЬ ХОРОШО!», — возмутилась Поплавская.

Яна Поплавская Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что еще сказали звезды о Богомолове

Удивилась кандидатуре Богомолова и актриса Ксения Алферова. По ее словам, режиссера нельзя допускать к детям. Звезда предложила пересмотреть его назначение на пост и. о. ректора Школы-студии при театре.

«Я поддерживаю их (других актеров — NEWS.ru) целиком и полностью. <…> К детям пускать человека такого эпатажного нельзя, — подчеркнула актриса .

Обрушилась с критикой на Богомолова и певица Виктория Цыганова. В Telegram-канале она допустила, что супруг журналистки Ксении Собчак мог получить должность благодаря связям и удачному браку. Она также напомнила скандальную свадьбу Богомолова, во время которой он разъезжал в катафалке и предположила, что единственное чему он может научить молодых актеров — «голышом по сцене скакать».

«Золотовицкий в гробу вертится от этой новости, наверное. Худшей кандидатуры и не придумаешь», — высказалась Цыганова.

Исполнительница добавила, что культурное сообщество в шоке от назначения Богомолова и назвала его «психом-извращенцем». Она также напомнила, что несколько лет назад Богомолов симпатизировал опозиционерам.

«Многие уже и не вспомнят, но раньше навальнист Богомолов был ярым противником нашего президента. Прежние соратники Богомолова сплошь иноагенты и экстремисты, а у него самого, напротив, открылись новые горизонты и карьерные перспективы. Главное — правильно жениться», — резюмировала артистка.

