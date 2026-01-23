Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 19:41

Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной

Богомолов останется худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов заявил, что останется на своем посту, несмотря на новое назначение — временное исполнение обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. В беседе с ТАСС он пояснил, что хотел бы и дальше работать с его актерами в одной команде.

Театр на Бронной процветает, он любим зрителями, здесь работают <...> много молодых артистов, будущих звезд русского театра, и я хочу и буду продолжать творить с ними в одной большой команде, — сказал он.

Днем 23 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что культурный деятель также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

Кинокритик Александр Шпагин выразил мнение, что Богомолов при всей его занятости и востребованности согласился стать и. о. ректора, потому что это престижный пост. Он добавил, что должность ректора административная и вряд ли Богомолову это интересно.

Константин Богомолов
культура
шоу-бизнес
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дугин назвал СВО главным событием в истории России
Вошли не в ту дверь: как экс-россиянки с позором вылетели с Australian Open
Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной
Малыши оказались на больничной койке после посещения детского сада
«Хорошо зарабатывать»: в Rendez-Vous ответили на скандал с Куршевелем
Членов делегаций России, США и Украины встретили на высшем уровне в ОАЭ
Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»
Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН
«Роль злого ковбоя»: Дугин оценил «зрелищный» стиль политики Трампа
Прилепин высказался об идеалах воспитания новых управленцев в России
Появились данные о первых раундах по Украине в ОАЭ
Экстремальное похудение, убыточный бизнес, потеря слуха: как живет Фадеев
Глава ЦРУ тайно посетил европейскую страну
Путин назначил нового главу управления по работе с обращениями граждан
«Президент отсматривает»: Прилепин об интеграции бойцов СВО в госуправление
Россия предложила «анкориджскую формулу» для переговоров по Украине
Умерла актриса из «Моей прекрасной няни»
Кардашьян заявила, что до сих пор разрешает детям спать с ней
Названа предварительная причина железнодорожной катастрофы в Андалусии
«Дискуссии внесут вклад»: глава МИД ОАЭ об итогах переговоров в Абу-Даби
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.