Богомолов сделал заявление по Театру на Малой Бронной

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов заявил, что останется на своем посту, несмотря на новое назначение — временное исполнение обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. В беседе с ТАСС он пояснил, что хотел бы и дальше работать с его актерами в одной команде.

Театр на Бронной процветает, он любим зрителями, здесь работают <...> много молодых артистов, будущих звезд русского театра, и я хочу и буду продолжать творить с ними в одной большой команде, — сказал он.

Днем 23 января министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Константин Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Она напомнила, что культурный деятель также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

Кинокритик Александр Шпагин выразил мнение, что Богомолов при всей его занятости и востребованности согласился стать и. о. ректора, потому что это престижный пост. Он добавил, что должность ректора административная и вряд ли Богомолову это интересно.