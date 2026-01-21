Долину отправят на пенсию: для нее это единственный выход — и вот почему

Долину отправят на пенсию: для нее это единственный выход — и вот почему

Концерты Ларисы Долиной отменяют, активисты закидывают жалобами организаторов мероприятий с ее участием. Что теперь будет с певицей, когда ее отправят на пенсию, можно ли спасти испорченную репутацию, выяснял NEWS.ru.

Что с концертами Ларисы Долиной

Если до новогодних праздников билеты на выступления артистки в столице и регионах хорошо покупали и у нее даже были корпоративы, то после каникул ситуация в корне изменилась.

В начале года за две недели до концерта Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января, его отменили. Причина — плохая продажа билетов. В зале на 724 места, согласно онлайн-схеме, продали 349 мест.

Чуть позже стало известно, что концерт Долиной под названием «Юбилей на бис», который был запланирован на 6 марта в Московском международном доме музыки (ММДМ), был отменен, с посылом «из-за многочисленного количества жалоб организаторам».

Анонсированный первый концерт в начале этого года 27 января в баре Petter также под угрозой — из 91, на момент сдачи материала, было выкуплено только 25 билетов (скриншот на фото).

Шоу певицы в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться 25 февраля, перенесли на ноябрь.

Все эти события отразились на ситуации в коллективе Долиной. Telegram-канал «Свита короля» передает слова участницы команды артистки.

«Я не знаю, как мы с этим справимся. Люди просто перестали покупать билеты. Можно, конечно, продавать их по скидке, разыгрывать, еще что-то придумать. Но ведь Ларисе Александровне нужны деньги. А так их не заработаешь. Одна надежда, что кто-то из ее влиятельных друзей сможет помочь. Мы все очень любим Ларису Александровну и готовы ее поддерживать, сколько понадобится. Но у всех есть семьи. И получается, из-за всей этой ситуации с квартирой в итоге пострадает много совершенно невиновных людей», — сказала собеседница.

Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

Как дела у Долиной в театре

Лариса Долина играет в мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке с 2017 года. Еще в декабре ей рукоплескала публика после спектакля. Первое представление в этом году запланировано на 18 февраля. Пока еще много билетов остается нераспроданными. Но рано делать выводы.

Что с академией Ларисы Долиной

В музыкальной академии «Музкульт», которую Долина основала в 2022 году, тоже не все гладко. С момента запуска академия получала гранты от государства. При этом обучение было и остается платным.

По данным сайта Президентского фонда культурных инициатив, на «Музкульт» было выделено 32,3 млн рублей в 2022 году, 43,4 млн рублей и 30,4 млн рублей — в 2023-м, 58 млн рублей — в 2024-м.

В 2025-м, в разгар «квартирного скандала», заявку на получение 84,9 млн рублей от академии Долиной отклонили. Певица переписала цель проекта и попыталась сделать запрос еще раз. Но снова получила отказ. В Сети это связали со скандальной репутацией артистки.

Продюсер Вячеслав Тюрин считает, что любая академия выйдет на самоокупаемость и не будет нуждаться в дополнительном финансировании, если у нее хороший маркетинг. Но Долина, по мнению продюсера, подпортила репутацию не только себе, но и своему проекту.

«Я бы не отвел своего ребенка в академию Долиной именно из-за всех [скандальных] историй. Ее проект должен был давно хорошо работать без всяких грантов, здесь вопрос не в финансировании, а в хорошем маркетинговом продвижении», — сказал Тюрин NEWS.ru.

Как дела у Долиной на телевидении

После скандалов с квартирой и судами многие в Сети решили, что сейчас Долину уберут из всех сборных концертов, телеэфиров, вырежут из фильма «Невероятные приключения Шурика». После откровенного интервью на программе «Пусть говорят», где певица выставила себя жертвой, она приняла участие в концерте «Песня года». Правда, зал встретил исполнительницу неодобрительным гулом, а аплодисменты после песни были очень тихими.

На концерте «Рождество с Лепсом», где пела Лариса Александровна, ей вообще не стали аплодировать. Участвовала Долина и во многих новогодних эфирах — от «Новогоднего голубого огонька» до «Невероятных приключений Шурика», откуда ее, несмотря на прогнозы, не вырезали.

Вячеслав Тюрин отметил, что на телевидении есть некая побратимость. «Ее зовут по старой памяти, по дружбе, на телевидении вообще свои хит-парады, отличные от предпочтений людей», — заявил эксперт.

Продюсер блогеров-миллионников Евгений Вольтов согласен с Тюриным. Но считает, что история «по дружбе» не продлится долго в случае с Долиной.

«Я думаю, что Ларису Александровну приглашают на сборные концерты и приглашали еще до того, как все это случилось. Безусловно, старые связи на телевидении работают, но это не продлится долго», — сказал Вольтов NEWS.ru.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как спасти репутацию Долиной

Эксперты утверждают, что из ситуации с репутационными потерями Долина может выпутаться, главное, ее команде нужно применить правильную пиар-стратегию, а самой певице — немного поменять поведение и расставить приоритеты по-другому.

«Русские люди сердобольные и всегда готовы поддержать человека, если он меняется в лучшую сторону, становится добрее, спокойнее. Безусловно, у нее есть своя аудитория и те, кто уважает ее за профессионализм. Для многих важнее не только достижения, но и человеческое отношение. В такой ситуации не пиар или концепции смогут что-то исправить, а только личное желание пересмотреть собственный стиль общения. Если Лариса Долина захочет смягчить свои реакции и открыть новую сторону, публика обязательно это почувствует и оценит», — сказал NEWS.ru Максим Загорулько, продюсер и основатель магазина песен Max Song.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Евгений Вольтов тоже считает, что Долиной стоит «поменять политику» в отношении окружающих, тогда они ответят ей взаимностью.

«Самое правильное, что может сделать Лариса Александровна, — это перестать быть снобом. Это то, чего ей не простили с Валей Карнавал. И именно это, начавшись тогда, сейчас породило то, что породило. Дело не только в законах и несправедливости. Она формировала себе подобную репутацию достаточно долго», — сказал Вольтов.

В Сети Долиной рекомендуют уйти на пенсию, хотя бы на время. Подсчеты сделали эксперты: предположили, что Долина получает около 80 тысяч рублей в месяц, с учетом званий народной и заслуженной артистки, а также надбавок.

Читайте также:

Возвращение на ТВ, популярность у зумеров, США: как живет Елена Степаненко

Новый возлюбленный, «Холоп-3», скандалы: куда пропала Кристина Асмус

Измены мужа, жизнь на две страны, смена имени: где сейчас певица Нюша