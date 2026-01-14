Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 13:46

Концерт Долиной в Петербурге перенесли на девять месяцев

Юбилейный концерт Долиной в БКЗ «Октябрьский» перенесли с февраля на ноябрь

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Концерт певицы Ларисы Долиной в Санкт-Петербурге перенесен на более поздний срок, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мероприятие в БКЗ «Октябрьский», запланированное на 25 февраля, теперь состоится только в ноябре.

Согласно афише, шоу было приурочено к 70-летию артистки, которое она отметила в сентябре 2025 года. Однако более половины билетов на февральскую дату так и не нашли своего покупателя, при этом их стоимость варьировалась от 2,2 до 12 тыс. рублей.

Приобретенные билеты сохранят свою силу на новую дату проведения концерта. На запрос авторов канала о причинах изменения графика представитель певицы не дал комментариев, а лишь пообещал заблокировать номер телефона редакции.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что быстрая передача ключей от квартиры Долиной покупательнице Полине Лурье поможет улучшить репутацию народной артистки России. По его мнению, только после этого общественность может пересмотреть свое отношение к певице.

До этого адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что покупательница квартиры Долиной не смогла принять жилье из-за неявки певицы на встречу. По словам адвоката, представитель артистки не смог подписать акт приема-передачи, поскольку не наделен такими полномочиями.

