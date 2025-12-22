Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте

Певица Лариса Долина переживает острую фазу недовольства своего зрителя, поэтому слушатели не стали аплодировать народной артистке РФ на концерте «Рождество с Григорием Лепсом», предположил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, популярная исполнительница является «токсичным артистом», поэтому ее не готовы заказывать на корпоративы.

Лариса Долина сейчас переживает острую фазу недовольства своего зрителя. И, конечно же, вернуть репутацию очень сложно. На данный момент она является определенным токсичным артистом, которого не готовы заказывать на корпоративы. И кассовые концерты даже могут слетать, то есть некоторые зрители сдают билеты, не поддерживают артиста. В этом случае должно пройти определенное время, [чтобы публика снова начала принимать певицу], — пояснил Рудченко.

Ранее Долина появилась на сцене впервые после проигрыша в суде за квартиру, выступив на концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Артистку представляла телеведущая Яна Чурикова, которая заявила, что истинный смысл праздника заключается «в искуплении и перерождении». Перед выходом на сцену Долиной в зале были слышны редкие хлопки и свист.