«Я нейросетка какая-то»: блогерша Карнавал внезапно разрыдалась на камеру Блогер Валя Карнавал расплакалась на камеру после обвинений в неестественности

Блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) опубликовала в Telegram-канале видео, где она плачет из-за обвинений в неискренности и неестественности. Девушка подчеркнула, что в конце 2025 года получила десятки сообщений от хейтеров и больше не может скрывать свои эмоции.

Я честно стараюсь стойко переживать каждую ситуацию: выстоять, как оловянный солдатик. Но на самом деле я выгляжу так уже много времени, — отметила Карнавал.

Карнаухова рассказала, что накануне злоумышленники взломали ее страницу в соцсетях, и это стало для нее последней каплей. Она отметила, что чувствовала себя плохо, проснулась с температурой и сильными болями в теле.

Я тоже человек, а эта ситуация со взломом меня просто разбила. Мне было так плохо целый день, — добавила Карнавал.

Ранее невеста певца Григория Лепса выступила в защиту народной артистки России Ларисы Долиной в давнем конфликте с Карнавал. По ее мнению, каждый должен оставаться на своем месте, а петь должны те, кто умеет это делать профессионально.