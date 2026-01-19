Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 11:59

«Я нейросетка какая-то»: блогерша Карнавал внезапно разрыдалась на камеру

Блогер Валя Карнавал расплакалась на камеру после обвинений в неестественности

Блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) Блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Блогер Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) опубликовала в Telegram-канале видео, где она плачет из-за обвинений в неискренности и неестественности. Девушка подчеркнула, что в конце 2025 года получила десятки сообщений от хейтеров и больше не может скрывать свои эмоции.

Я честно стараюсь стойко переживать каждую ситуацию: выстоять, как оловянный солдатик. Но на самом деле я выгляжу так уже много времени, — отметила Карнавал.

Карнаухова рассказала, что накануне злоумышленники взломали ее страницу в соцсетях, и это стало для нее последней каплей. Она отметила, что чувствовала себя плохо, проснулась с температурой и сильными болями в теле.

Я тоже человек, а эта ситуация со взломом меня просто разбила. Мне было так плохо целый день, — добавила Карнавал.

Ранее невеста певца Григория Лепса выступила в защиту народной артистки России Ларисы Долиной в давнем конфликте с Карнавал. По ее мнению, каждый должен оставаться на своем месте, а петь должны те, кто умеет это делать профессионально.
блогеры
хейтеры
взломы
Валя Карнавал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле высказались о российских «интересах» в Гренландии
В Кремле рассказали о контактах Путина с новыми властями Венесуэлы
В Госдуме предложили уравнять льготы многодетным и ветеранами труда
В Кремле рассказали о традиционном купании Путина в крещенскую ночь
Путин получил приглашение в «Совет мира» по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.