Невеста Лепса встала на сторону Долиной Киба назвала Долину маэстро и поддержала в давнем споре с Карнавал

Невеста певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, выступила в защиту народной артистки России Ларисы Долиной в давнем конфликте с блогером Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова). В выпуске «Шортс Шоу» на YouTube девушка подчеркнула, что искренне считает: каждый должен оставаться на своем месте, а петь должны те, кто умеет это делать профессионально.

Этот человек максимально образованный, максимально воспитанный. Это маэстро в мире музыки, — заявила она.

В беседе с ведущей шоу Мариам Тилляевой Киба прокомментировала скандал 2021 года, когда Долина раскритиковала Карнавал за отсутствие музыкального образования и вокальных данных. Невеста Лепса согласилась с принципом певицы «не умеешь — не пой», объяснив ее строгость принадлежностью к «старой гвардии».

Ранее Киба рассказала, что первый поцелуй с 63-летним певцом был «сочным». Она призналась, что не знает, как точно можно описать этот момент. В итоге девушка согласилась с предложенным вариантом, дополнив его собственным определением: «Лепсовидный».