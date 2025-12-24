«Боже, меня стошнит»: невеста Лепса о первом поцелуе с певцом Невеста Лепса Аврора Киба назвала первый поцелуй с артистом сочным

Невеста народного артиста России Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, рассказала, что первый поцелуй с 63-летним певцом был сочным. В выпуске «ШОРТС ШОУ» на YouTube она призналась, что не знает, как точно можно описать этот момент. В итоге девушка согласилась с предложенным ведущей вариантом, дополнив его собственным определением.

Ну, пусть будет сочным. Боже, меня стошнит… Лепсовидным, — отметила она.

Ранее Лепс заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей 19-летней невестой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество. Артист объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение от российского лидера.

До этого сообщалось, что Лепс отложил свадьбу с возлюбленной из-за конфликта, возникшего после покупки дома для бывшей жены. Знакомая семьи рассказала, что у певца случился алкогольный срыв, из-за которого экс-супруга прилетела из Италии, чтобы помочь ему.