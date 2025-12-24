Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 13:32

«Боже, меня стошнит»: невеста Лепса о первом поцелуе с певцом

Невеста Лепса Аврора Киба назвала первый поцелуй с артистом сочным

Певец Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба Певец Григорий Лепс и его невеста Аврора Киба Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Невеста народного артиста России Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, рассказала, что первый поцелуй с 63-летним певцом был сочным. В выпуске «ШОРТС ШОУ» на YouTube она призналась, что не знает, как точно можно описать этот момент. В итоге девушка согласилась с предложенным ведущей вариантом, дополнив его собственным определением.

Ну, пусть будет сочным. Боже, меня стошнит… Лепсовидным, — отметила она.

Ранее Лепс заявил, что не может позволить себе отпраздновать свадьбу со своей 19-летней невестой из-за неспокойной обстановки в мире. При этом он подчеркнул, что обязательно пригласит президента России Владимира Путина на торжество. Артист объяснил, что действительно хочет связать себя узами брака, но сперва считает нужным получить соответствующее разрешение от российского лидера.

До этого сообщалось, что Лепс отложил свадьбу с возлюбленной из-за конфликта, возникшего после покупки дома для бывшей жены. Знакомая семьи рассказала, что у певца случился алкогольный срыв, из-за которого экс-супруга прилетела из Италии, чтобы помочь ему.

Аврора Киба
Григорий Лепс
поцелуи
певцы
невесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сарыагаше водитель сбил новогоднюю елку и скрылся с места ДТП
В Британии назвали место будущей битвы между Россией и НАТО
Беременную Лерчек госпитализировали с угрозой выкидыша
Популярная группа подняла ценник на корпоративы и осталась без заказов
Куда выгодно вложить новогоднюю премию: от накоплений до инвестиций
Латвия объявила войну российским спортсменам
В Петербурге пациентка ударила врача скорой кулаком по лицу
В Минске подтвердили активный диалог с США по Украине
В Москве увеличили размер штрафа за безбилетный проезд
КГБ Белоруссии ликвидировал сеть иностранных спецслужб
Волочкова вернулась в рехаб-шоу и завела заезженную пластинку
Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента
Фигурист Чиризано рассказал о жизни и тренировках в России
Раскрыто, что ждет россиянку за разгром проданного по «схеме Долиной» жилья
В Москве выпустили предупреждение о вечерних пробках
Забайкальский омбудсмен попал в смертельное ДТП
Полиция задержала россиянку после поджога иномарки под Петербургом
Решение ЕС по кредиту Украине назвали холодным душем для Мерца
Педиатр дала советы, как избежать ангины у ребенка
«Мы все ближе к войне»: Орбан сделал мрачный прогноз для Европы на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.