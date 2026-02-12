Актриса Рахманова ответила, почему скрывает сына и мужа

Актриса Арина Рахманова, известная по роли в фильме «9 рота», рассказала, что не показывает мужа и сына в социальных сетях, так как не хочет, чтобы они видели возможные комментарии хейтеров. В беседе с «Леди Mail» артистка отметила, что выкладывает фото в личный аккаунт, доступ к которому есть только у друзей.

Потому что не хочу, чтобы их обсуждали — хороши они или нет. Сегодня, в эру интернета и безнаказанности за свое поведение в виртуальном мире, у людей появилось ощущение, что они могут всем подряд давать какие-то оценки, — рассказала Рахманова.

Актриса отметила, что раньше и сама получала много хейтерских комментариев касательно своей внешности. По ее словам, она решила не подвергать близких подобному риску.

Ранее певец и экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин признался, что с юмором относится к хейту в свой адрес. По словам артиста, он нередко становится объектом нападок из-за своей внешности и образа жизни, однако такое внимание вовсе не трогает его.