03 февраля 2026 в 17:52

Актриса Бледанс рассказала, почему жалеет хейтеров

Актриса Бледанс: успешные и счастливые люди не становятся хейтерами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Успешные и счастливые люди не становятся хейтерами, заявила Общественной Службе Новостей актриса театра и кино Эвелина Бледанс. Она отметила, что любая звезда должна уметь справляться с негативными комментариями.

У достойного и адекватного человека нет времени на то, чтобы поливать дерьмом звезд, коллегу или начальника. Нормальные люди заняты своим развитием и карьерой, а не чужими достижениями или провалами, — рассказала Бледанс.

Актриса подчеркнула, что главное — научиться не реагировать на негатив. По ее словам, всегда найдутся люди, которые будут обесценивать достижения.

Ранее актриса Анна Пересильд рассказала, что хейтеры стали находить ее детские видео и критиковать их. При этом артистка обратила внимание, что умеет реагировать на критику адекватно.

