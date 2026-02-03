Актриса Бледанс рассказала, почему жалеет хейтеров Актриса Бледанс: успешные и счастливые люди не становятся хейтерами

Успешные и счастливые люди не становятся хейтерами, заявила Общественной Службе Новостей актриса театра и кино Эвелина Бледанс. Она отметила, что любая звезда должна уметь справляться с негативными комментариями.

У достойного и адекватного человека нет времени на то, чтобы поливать дерьмом звезд, коллегу или начальника. Нормальные люди заняты своим развитием и карьерой, а не чужими достижениями или провалами, — рассказала Бледанс.

Актриса подчеркнула, что главное — научиться не реагировать на негатив. По ее словам, всегда найдутся люди, которые будут обесценивать достижения.

