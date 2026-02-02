Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:40

Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров

Актриса Анна Пересильд призналась, что хейтеры критикуют ее детские видео

Анна Пересильд Анна Пересильд Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актриса Анна Пересильд рассказала в беседе с Super.ru, что хейтеры стали находить ее детские видео и критиковать их. При этом артистка обратила внимание, что умеет реагировать на критику адекватно.

Это настолько уже доходит до абсурдных вещей, и люди уже находят какие‑то мои детские видео, начинают придираться к ним. Мне просто жалко этих людей. Дай бог им здоровья, дай бог им счастья, — заявила Пересильд.

По словам актрисы, такие сообщения она считает исключительно проявлениями комплексов самих комментаторов. Она отметила, что негативную оценку можно воспринимать как мотивацию двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что актриса Юлия Пересильд охарактеризовала связь дочери Анны и певца Вани Дмитриенко как «творческую дружбу». Знаменитость подчеркнула, что молодые артисты в настоящее время проходят серьезное испытание популярностью, поэтому пожелала им сохранить себя во всей этой суете, отметив их талант и трудолюбие.

