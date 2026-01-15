Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 01:41

В MAX прокомментировали анонимную информацию о якобы взломе мессенджера

Пресс-служба MAX назвала фейком анонимную информацию о взломе мессенджера

Мессенджер MAX Мессенджер MAX Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Официальный представитель российского мессенджера MAX опроверг распространяющуюся в Telegram-каналах информацию о якобы произошедшем масштабном взломе платформы. В пресс-службе компании заявили ТАСС, что сведения из анонимного источника являются очередным фейком.

Представители платформы подчеркнули, что специалисты центра безопасности проверили данное сообщение. В результате они не обнаружили признаков взлома.

Информация из анонимного источника — очередной фейк, — рассказали в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.

Они отметили несколько ключевых моментов: MAX не использует зарубежные сервисы хранения данных, такие как Amazon, а вся информация пользователей хранится исключительно на российских серверах. Кроме того, в мессенджере не применяется указанный в утечке метод хэширования паролей Bcrypt.

В компании также заявили, что данные, которые анонимы выложили в качестве «доказательства» утечки, не имеют отношения к MAX. Платформа не хранит информацию о геолокации, дате рождения, email, ИНН или СНИЛС пользователей, а также не использует систему «уровней аккаунта» и username в указанном формате.

Обращений через программу BugBounty по этому вопросу также не поступало. В пресс-службе резюмировали, что данные пользователей надежно защищены.

Ранее сообщалось, что число зарегистрированных пользователей национального мессенджера MAX достигло 85 млн человек. Этот показатель отражает общее количество аккаунтов, созданных с момента запуска сервиса.

MAX
взломы
комментарии
фейки
