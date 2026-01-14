В MAX раскрыли число зарегистрированных пользователей

Число зарегистрированных пользователей национального мессенджера MAX достигло 85 млн человек, сообщила пресс-служба платформы. Этот показатель отражает общее количество аккаунтов, созданных с момента запуска сервиса.

Как отметили в компании, суточная активная аудитория мессенджера превышает 55 млн человек. Пользователи уже отправили более 18 млрд текстовых сообщений и совершили свыше 2,5 млрд звонков.

Кроме того, в экосистеме платформы было записано более 200 млн видеокружков и отправлено свыше 1 млрд стикеров. В пресс-службе добавили, что различные организации и блогеры создали более 140 тыс. публичных каналов, совокупная аудитория которых превысила 54 млн подписчиков.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе MAX в самолете, поезде и других видах транспорта. По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.