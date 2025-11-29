Юлия Пересильд впервые высказалась о романе дочери с Дмитриенко

Актриса Юлия Пересильд охарактеризовала связь дочери Анны и певца Вани Дмитриенко как «творческую дружбу», сообщает VOICE. Знаменитость подчеркнула, что молодые артисты в настоящее время проходят серьезное испытание популярностью, поэтому пожелала им сохранить себя во всей этой суете, отметив их талант и трудолюбие.

Я не буду лезть в эту историю, потому что у ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня талантливый парень, очень. Я желаю им только одного — сохранить себя во всей этой прекрасной суете, потому что они, безусловно, талантливые, они трудяги, — сказала она.

Ранее Пересильд открыто поддержала 16-летнюю дочь Анну, которая подвергается критике в социальных сетях. Артистка рассказала о важности доверительных отношений с детьми и необходимости защищать их от негатива.

До этого кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru заявил, что Анну Пересильд признали лучшей актрисой России благодаря ее роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его мнению, на данный момент юная актриса не сыграла значимых ролей, которые могли бы принести ей такой статус.