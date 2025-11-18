«Смешно»: кинокритик о признании Анны Пересильд лучшей актрисой России

Артистку Анну Пересильд признали лучшей актрисой России благодаря ее роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его мнению, на данный момент Пересильд не сыграла значимых ролей, которые могли бы принести ей такой статус.

Анна Пересильд снималась в «Слове пацана», а также в «Алисе в стране чудес». Эти картины смотрела или, по крайней мере, обсуждала вся страна, они у всех на слуху, поэтому благодаря участию в этих проектах Анну признали лучшей актрисой. На деле сопоставлять ее с такими актрисами, как Светлана Ходченкова и Мария Аронова, конечно, смешно. Они выдающиеся артистки. Пока Анна мало чем о себе заявила. Учитывая, что девочке 16 лет, происходящее кажется еще более карикатурным, — высказался Шпагин.

Он подчеркнул, что в мировой истории уже были подобные примеры, когда Джуди Гарленд, известная голливудская актриса, прославилась благодаря роли в фильме «Волшебник страны Оз». По словам критика, на момент успеха ей было 16 лет, однако после кратковременного триумфа об артистке быстро забыли.

Также было с актерами Микки Руни и Маколей Калкиным. Они были одними из самых высокооплачиваемых в Голливуде. Но когда артисты выросли, через некоторое время от них мало что осталось, — резюмировал Шпагин.

Ранее сообщалось, что артист Сергей Безруков стал лучшим актером года в России по результатам опроса ВЦИОМ. Лучшей актрисой опрошенные назвали Анну Пересильд.