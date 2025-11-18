Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 14:10

«Смешно»: кинокритик о признании Анны Пересильд лучшей актрисой России

Критик Шпагин: Пересильд назвали лучшей актрисой из-за участия в «Слове пацана»

Анна Пересильд Анна Пересильд Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Артистку Анну Пересильд признали лучшей актрисой России благодаря ее роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По его мнению, на данный момент Пересильд не сыграла значимых ролей, которые могли бы принести ей такой статус.

Анна Пересильд снималась в «Слове пацана», а также в «Алисе в стране чудес». Эти картины смотрела или, по крайней мере, обсуждала вся страна, они у всех на слуху, поэтому благодаря участию в этих проектах Анну признали лучшей актрисой. На деле сопоставлять ее с такими актрисами, как Светлана Ходченкова и Мария Аронова, конечно, смешно. Они выдающиеся артистки. Пока Анна мало чем о себе заявила. Учитывая, что девочке 16 лет, происходящее кажется еще более карикатурным, — высказался Шпагин.

Он подчеркнул, что в мировой истории уже были подобные примеры, когда Джуди Гарленд, известная голливудская актриса, прославилась благодаря роли в фильме «Волшебник страны Оз». По словам критика, на момент успеха ей было 16 лет, однако после кратковременного триумфа об артистке быстро забыли.

Также было с актерами Микки Руни и Маколей Калкиным. Они были одними из самых высокооплачиваемых в Голливуде. Но когда артисты выросли, через некоторое время от них мало что осталось, — резюмировал Шпагин.

Ранее сообщалось, что артист Сергей Безруков стал лучшим актером года в России по результатам опроса ВЦИОМ. Лучшей актрисой опрошенные назвали Анну Пересильд.

кино
актеры
Анна Пересильд
сериалы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Скончался петербуржский композитор Григорий Корчмар
Госдума приняла федеральный бюджет на 2026-2028 годы во втором чтении
Вдова Гришина раскрыла детали трагической гибели комментатора
«Все имели доли»: экс-нардеп раскрыл, каким компроматом владеет Ермак
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.