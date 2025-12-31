В Совете Федерации назвали главное достояние страны

Главной силой и достоянием России являются ее граждане — ответственные, неравнодушные и преданные своей Родине, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем новогоднем обращении. Это, по ее словам, опубликованным пресс-службой верхней палаты парламента, подтвердил 2025 год.

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Новым годом! Уходящий год вновь доказал, что главная опора и достояние нашей страны — это люди, неравнодушные, ответственные, искренне радеющие за ее судьбу, — заявила Матвиенко.

Она выразила уверенность в том, что Россия с честью и достоинством выдержит все испытания в 2026 году. Россиянам она пожелала успехов, здоровья и благополучия.

Тем временем появилась информация, что новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина в этом году стало одним из самых коротких за все время его правления. Речь главы государства продлилась 3 минуты 20 секунд. В прошлом году поздравление было лишь немногим дольше — 3 минуты 35 секунд. Самым кратким за всю историю выступлений Путина остается обращение в 2006 году, которое заняло чуть более двух минут.