Куриные ножки в духовке больше не запекаю. Готовлю новогоднее чудо из Скандинавии — нужны филе, картофель и яблоки

Куриные ножки в духовке больше не запекаю. Готовлю новогоднее чудо из Скандинавии — нужны филе, картофель и яблоки

Это блюдо наполняет дом теплым ароматом северной сказки, где сочное куриное филе, нежная картошка и кисло-сладкие яблоки томятся под ароматным соусом, создавая удивительно гармоничный и сытный ансамбль. Оно идеально для долгого зимнего вечера, дарит ощущение уюта и праздничного спокойствия.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриного филе (грудка), 6-7 средних картофелин, 2 кисло-сладких яблока, луковица, 200 мл сливок 20%, 1 ст. л. дижонской горчицы, 1 ч. л. сушеного укропа, соль, перец, растительное масло. Куриное филе нарежьте крупными кусками, картофель и яблоки — дольками, лук — полукольцами. Обжарьте курицу до легкой корочки и переложите в форму для запекания. Сверху разложите картофель, яблоки и лук. В сливках размешайте горчицу, укроп, соль и перец. Залейте содержимое формы соусом. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще 15–20 минут до румяной корочки на картофеле. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.