Самая старая кошка в мире отметила юбилей

Британская короткошерстная кошка по кличке Флосси отметила свой 30-летний день рождения, передает Dexerto. В ноябре 2022 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейшее животное в мире. На момент рекорда ей исполнилось 26 лет и 316 дней.

За время своего существования Флосси пережила трех владельцев. Несмотря на проблемы со зрением и слухом, кошка сохраняет хорошую активность для своего возраста. Она все еще иногда играет, но предпочитает спокойные активности. Сейчас возраст Флосси сравним с возрастом 140–160-летнего человека.

Ранее в японском городе Кинокава скончалась кошка Нитама, которая на протяжении 10 лет была «смотрителем» вокзала. С конца октября ее здоровье ухудшилось, и с 4 ноября она перестала выполнять свои обязанности. Нитама заняла «пост» предыдущей «смотрительницы» Тамы в 2015 году, и ее основной задачей было приветствие пассажиров. Кошке было 15 лет.

Ранее жительница Флориды Джой Робертс и ее дочь Хизер Белливо смогли избежать трагических последствий пожара благодаря своей собаке Уайли. Четвероногий друг разбудил их, и они успели выбраться из горящего автодома. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.