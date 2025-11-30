В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»

Кошка Нитама, которая 10 лет выступала в качестве «смотрителя» вокзала в японском городе Кинокава, умерла, сообщили в The Japan Times. С конца октября у нее ухудшился аппетит, а с 4 ноября кошка перестала выполнять свои «обязанности».

Нитама, занимавшая должность второго смотрителя станции Киси в городе Кинокава префектуры Вакаяма, скончалась в четверг, — сообщили журналисты.

Отмечается, что кошке было 15 лет. Она заступила на «пост» предыдущей «смотрительницы», Тамы, в 2015 году. Основной обязанностью животного являлось приветствие пассажиров.

Ранее стало известно, что в поселке Мичуринский в Екатеринбурге большого рыжего кота по кличке Барся продают за 700 тыс. рублей. Согласно информации на популярном сайте для размещения объявлений, кот добрый и ласковый, и «очень любит кушать». По словам продавца, порода Барси — эльф, при этом у него нет никаких документов, обработка от паразитов и прививки не сделаны. Продавец уточнил, что животное живет на улице, но ночует в беседке на даче. Автор объявления отметил, что не может забрать питомца к себе, поскольку он не ладит с домашним котом.