День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 21:20

В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»

В Японии умерла кошка Нитама, работавшая смотрителем вокзала

Кошка Нитама Кошка Нитама Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кошка Нитама, которая 10 лет выступала в качестве «смотрителя» вокзала в японском городе Кинокава, умерла, сообщили в The Japan Times. С конца октября у нее ухудшился аппетит, а с 4 ноября кошка перестала выполнять свои «обязанности».

Нитама, занимавшая должность второго смотрителя станции Киси в городе Кинокава префектуры Вакаяма, скончалась в четверг, — сообщили журналисты.

Отмечается, что кошке было 15 лет. Она заступила на «пост» предыдущей «смотрительницы», Тамы, в 2015 году. Основной обязанностью животного являлось приветствие пассажиров.

Ранее стало известно, что в поселке Мичуринский в Екатеринбурге большого рыжего кота по кличке Барся продают за 700 тыс. рублей. Согласно информации на популярном сайте для размещения объявлений, кот добрый и ласковый, и «очень любит кушать». По словам продавца, порода Барси — эльф, при этом у него нет никаких документов, обработка от паразитов и прививки не сделаны. Продавец уточнил, что животное живет на улице, но ночует в беседке на даче. Автор объявления отметил, что не может забрать питомца к себе, поскольку он не ладит с домашним котом.

Япония
кошки
смерти
вокзалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отражает атаку ВСУ на Севастополь
Зеленский сделал загадочное заявление после разговора с генсеком НАТО
В Дагестане нападение на полицейского закончилось стрельбой
Названа дата встречи Уиткоффа и Путина
Лидер оппозиции выдвинул условия помилования Нетаньяху
В Госдуме предложили решить вопрос с комиссией на переводы родственникам
В Ирландии начали исчезать пабы
В Японии умерла кошка с удивительной «профессией»
«Продавить оборону»: Пушилин о перспективах освобождения Иванополья
Пушилин сообщил о зачистке северных окраин Красноармейска
Трампа застали на отдыхе на фоне переговоров с Украиной
Дети чуть не довели до инфаркта петербургских водителей и попали на видео
«Не то что наши»: пленный ВСУ рассказал об отношении российских бойцов
Суд обязал автоблогера выплатить 1 млн рублей сбитым зрителям при дрифте
Родственника Чернова уличили в крупном скандале с мошенничеством
Кусок канализационного люка пробил лобовое стекло авто с детьми в салоне
Посетитель ресторана угрожал студентке изнасилованием
Пушилин объявил о прорыве России под Красным Лиманом
Россиянку отправили под суд из-за скандального дела с коровой
Жертва мошенников отдал деньги и добровольно отправился в ссылку
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин
Общество

Лагман отдыхает! На пьедестале — мастава: густой суп, который заменит и обед, и ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.