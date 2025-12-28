В Швейцарии сделали вывод о ситуации на Украине

В Швейцарии сделали вывод о ситуации на Украине Подполковник Боссхард: Запад осознает неизбежность поражения на Украине

Страны Запада осознают неизбежность поражения на Украине, заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его словам, которые передает ТАСС, в ответ они усиливают антироссийскую пропаганду, пытаясь победить хотя бы в информационном поле.

На Западе понимают, что конфликт на суше, в воздухе и на море Украине даже при всей поддержке Западной Европы уже не выиграть, — сказал он.

Специалист отметил, что западные медиа неизменно продолжают выпускать материалы о якобы российских кибератаках, тайных операциях и противозаконной слежке. Боссхард считает, что подобные «страшилки» нужны разведслужбам других стран для обоснования своей деятельности и бюджетов.

Повторение не повышает достоверности, но люди на Западе, возможно, будут более склонны в это верить, — резюмировал он.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг все обвинения со стороны Берлина в причастности российских государственных структур к недавней кибератаке на Германскую службу управления воздушным движением. Взлом произошел во время федеральной избирательной кампании. Российский дипломат назвал демарш МИД ФРГ «недружественным шагом».