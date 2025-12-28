Рулетики из бекона и чернослива: дымная альянс-закуска к виски

NEWS.ru знает, чем закусывают виски. Делимся рецептом закуски на стол!

Нарежьте 150 г бекона тонкими полосками. Оберните каждый полоской по половинке чернослива без косточки (понадобится 100 г), закрепите зубочисткой.

Запекайте закуску на праздничный стол 15 минут при 200 °C, пока бекон не станет хрустящим. Подавайте мясные рулетики на шпажках, чередуя с кубиками выдержанного чеддера и грецкими орехами.

Сочетание соленого дымного бекона, сладкого чернослива и орехового послевкусия идеально раскрывает карамельные и ванильные ноты выдержанного виски.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

