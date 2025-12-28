Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 13:18

«Великая женщина»: кинокритик тепло высказался об ушедшей Брижит Бардо

Кинокритик Шнейдеров: Брижит Бардо была эталоном красоты для советского народа

Брижит Бардо Брижит Бардо Фото: АBeitia Archives/Global Look Press
Актриса Брижит Бардо была эталоном красоты для жителей СССР, поделился в беседе с NEWS.ru режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров. Он подчеркнул, что великую француженку можно считать законодательницей мод.

Брижит Бардо была законодательницей мод. В далекие времена многие старались одеваться так, как она, старались носить такие прически. Она была эталоном красоты для советского народа. Советский Союз был закрытой страной, но те фотографии и эскизы модницы перерисовывали и шили платья. Она была женщиной в полном смысле слова, и слухи о ее романах подтверждали это. Конечно, это была абсолютно великая женщина, великая актриса и законодательница мод. В кино она всегда была красива, изящна, элегантна, с изумительной фигурой. И, конечно, очень жаль, что такая великая женщина ушла из нашей жизни, ― высказался Шнейдеров.

Ранее стало известно, что Бардо скончалась на 92-м году жизни. Причина смерти знаменитости не уточняются.

До этого скончалась актриса Вера Алентова в возрасте 83 лет. Ей стало плохо во время прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким.

