Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 13:06

Океанский микс: готовим салат с креветками и кальмаром

Океанский микс: готовим салат с креветками и кальмаром Океанский микс: готовим салат с креветками и кальмаром Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Готовим вместе с NEWS.ru освежающий салат с креветками и кальмаром. Представляем, что мы на берегу океана в новогоднюю ночь!

Очистите 300 г кальмаров, нарежьте кольцами, быстро обжарьте на раскаленной сковороде 2 минуты до нежности. Отварите 200 г королевских креветок с веточкой укропа.

Далее по этому рецепту салата с креветками смешайте морепродукты с ломтиками 1 авокадо и горстью руколы. Добавьте «взрывные» ингредиенты: 50 г обжаренных кедровых орешков и 100 г маринованного имбиря.

Заправьте салат на Новый год соусом из 3 ст. л. апельсинового сока и 1 ст. л. соевого соуса. Украсьте блюдо петрушкой. И все!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт салата с курицей и персиками.

Читайте также
Гречка, которую просят добавки: неожиданный рецепт с рыбными консервами, выручающий, когда нет времени и сил
Общество
Гречка, которую просят добавки: неожиданный рецепт с рыбными консервами, выручающий, когда нет времени и сил
Минтай в сырно-сметанном соусе — простая и невероятно вкусная запеканка для семейного ужина
Общество
Минтай в сырно-сметанном соусе — простая и невероятно вкусная запеканка для семейного ужина
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Семья и жизнь
Классический гуакамоле с авокадо: идеальная намазка за 5 минут
Этот салат-кольцо украл все внимание в прошлом году. «Снежная королева» с кальмарами и перепелиными «жемчужинами» — просто и вкусно
Общество
Этот салат-кольцо украл все внимание в прошлом году. «Снежная королева» с кальмарами и перепелиными «жемчужинами» — просто и вкусно
Салат «Копченая красавица» — первым исчезнет с новогоднего стола: продукты простые, но есть фишки
Общество
Салат «Копченая красавица» — первым исчезнет с новогоднего стола: продукты простые, но есть фишки
рецепты
кулинария
салаты
креветки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве простились с основательницей РЕН ТВ Лесневской: кадры церемонии
Финляндия приняла на себя сносящий самолеты снежный удар
Гроб с Лесневской привезли на Даниловское кладбище в Москве
Костомаров поделился фото с женой из Сочи
«Чудо природы»: режиссер Житинкин о феномене ушедшей Брижит Бардо
Патриарх Кирилл наградил Захарову церковным орденом
Умерла Брижит Бардо: фото актрисы на экране и в жизни
Огромный обувной склад загорелся под Тверью
Появилась новая информация о жутком пожаре в автосервисе в Сочи
Младенец и трое взрослых попали в массовое ДТП под Екатеринбургом
Смерть единственного сына, травля, Пугачева: как живет Ирина Понаровская
В Петербурге полиция поймала «спортсменов» после массовой драки
Охоту кровожадных китов-убийц на пингвина сняли на видео
Новое в 2026 году: какие дорожные знаки появятся в России с 1 января?
Робот-боец ударил инженера ногой в пах и попал на видео
В НЦ «Россия» состоялась премьера революционного спектакля будущего
ФНС включила Моргенштерну новый долговой «бит»
Россиянин получил полгода колонии строгого режима из-за колбасы
На Украине ТЦК появятся даже в селах
Трое детей провалились под лед во время прогулки
Дальше
Самое популярное
Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно
Общество

Открыла салат-кольцо, который стал главным хитом прошлого Нового года. «Морская пена»: просто, быстро и бесподобно вкусно

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.