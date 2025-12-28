Океанский микс: готовим салат с креветками и кальмаром

Океанский микс: готовим салат с креветками и кальмаром

Готовим вместе с NEWS.ru освежающий салат с креветками и кальмаром. Представляем, что мы на берегу океана в новогоднюю ночь!

Очистите 300 г кальмаров, нарежьте кольцами, быстро обжарьте на раскаленной сковороде 2 минуты до нежности. Отварите 200 г королевских креветок с веточкой укропа.

Далее по этому рецепту салата с креветками смешайте морепродукты с ломтиками 1 авокадо и горстью руколы. Добавьте «взрывные» ингредиенты: 50 г обжаренных кедровых орешков и 100 г маринованного имбиря.

Заправьте салат на Новый год соусом из 3 ст. л. апельсинового сока и 1 ст. л. соевого соуса. Украсьте блюдо петрушкой. И все!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт салата с курицей и персиками.