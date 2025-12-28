Снег будет валить не переставая: какая погода в Москве на Новый год

Снег будет валить не переставая: какая погода в Москве на Новый год

Синоптики сошлись в прогнозах погоды в Новый год. Чего ждать в последние дни уходящего года, завалит ли Москву снегом, какие будут морозы?

Какая погода пришла в Москву 28 декабря

Атлантический циклон добавил снежного покрова в Москве и Московской области в ночь на 28 декабря после рекордных снегопадов.

«На утро 28 декабря в Москве на ВДНХ высота снежного покрова вновь достигла 13 см. Самый высокий снег лежит на севере Подмосковья, до 18 см. Отрицательная температура воздуха не позволит вновь выпавшему снегу таять», — отмечает метеоролог Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что в ближайшее время Москву будет непрерывно засыпать небольшим снегом. Мороз при этом будет крепчать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«[28 декабря] периферия циклона, уходящего на запад Черноземья, закроет небо плотными облаками, пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха в Москве — минус 1–3 градуса, по области — до минус 5, такие значения на 1-2 градуса выше климатической нормы. Атмосферное давление существенно ниже нормы. В понедельник небольшой снег, ночью — минус 4–6 градусов, днем — минус 3–5», — прогнозирует Леус.

Какая будет погода в Москве на Новый год, чего ждать

Позднякова в своем Telegram-канале пишет, что ночи на 1 и 2 января обещают быть морозными в соответствии с историческим погодными данными.

«В XXI веке минимальная температура воздуха самой низкой была: в новогоднюю ночь 2003 года воздух остыл до минус 25,2 градуса, а в 2024 году 2 января мороз в столице окреп до минус 21,1 градуса», — отметила Позднякова.

Синоптик Евгений Тишковец заявил, что настоящая снежная и морозная зима «наступает по всем фронтам»: снег будет идти ежедневно, и к Новому году сугробы в Москве подрастут еще на 6–7 см (и будут соответствовать климатической норме в 19 см).

Ожидается существенное похолодание: 28 декабря закончится последняя «оттепель» в 2025 году. По данным Foreca, температура начнет падать и в новогоднюю ночь приблизится к минус 15 градусам; днем 1 января будет не выше минус 10.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вторая ночь 2026 года также ожидается холодной. Однако затем морозы резко пойдут на спад; уже в ночь на 4 января потеплеет до минус 1 градуса, а затем, к вечеру 5 января (первый понедельник нового года), температура стремительно уйдет в плюс с новым циклоном.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать в Новый год

В Санкт-Петербург также вернулся снежный покров, снег до Нового года будет идти ежедневно. В новый, 2026 год Санкт-Петербург войдет со снегом глубиной 4–7 см, прогнозируют синоптики.

Леус прогнозирует 28 декабря в Петербурге финальную оттепель года: европейский циклон еще сохраняет влияние на город.

«Сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, местами — мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица. В первой половине дня температура будет в зоне оттепели, а после полудня начнет постепенно подмораживать. Температура воздуха — от минус 1 до плюс 1 градуса, в Ленинградской области — от минус 3 до плюс 2. Атмосферное давление ниже нормы. В понедельник местами снег, ночью — минус 5–7, днем — минус 2–4 градуса», — прогнозирует Леус.

С 28 декабря температура будет только снижаться, прогнозирует главный синоптик Петербурга Александр Колесов: сначала — до минус 2–7, а потом — до минус 5–10 градусов.

«Снегом не засыплет, но он будет довольно часто. Даже в Новый год есть перспективы, что снег будет идти. Так что красивый новогодний вид в этом году можно начинать прогнозировать», — отметил синоптик.

Пик снегопада при минус 5 градусах придется на канун Нового года, а в новогоднюю ночь ожидается до минус 12 при очень слабом снежке, прогнозирует Foreca. В отличие от Москвы Санкт-Петербургу пока не грозит оттепель сразу после Нового года, температура будет держаться около минус 3–5 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 декабря: где сбои в РФ

Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»

Ивлеева вернется в шоу-бизнес? Мнения, как она сейчас живет