Погода в Москве в воскресенье, 28 декабря: скоро ударит 30-градусный мороз?

В Московском регионе скоро ударит мороз до 12–17 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в столице в воскресенье, 28 декабря, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 28 декабря

По словам Вильфанда, речь идет о похолодании в новогоднюю ночь.

«В Москве и Московской области в праздничную ночь на фоне облачной погоды пройдет снег, а столбики термометров покажут от минус 12 до минус 17 градусов», — сказал метеоролог.

Он добавил, что температура воздуха в Москве в ночь на 1 января будет на 5 градусов ниже климатической нормы.

«Во вторник температура будет ниже нормы на 1-2 градуса. Ночью — минус 7–12, днем — минус 5–10. В среду ночью — минус 10–15, днем — минус 6–11. В новогоднюю ночь прогнозируется температура минус 11–16 и днем около 10 градусов. Такая температура уже на 5 градусов ниже нормы, холодная погода», — отметил Вильфанд.

Сегодня, 28 декабря, погода в столице определяется североатлантическим циклоном, центр которого раскручивается над Калужской областью, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве похолодало до минус 2,2 градуса. Пасмурно — облака на 300–600 м. Идет снегопад с ухудшением видимости до 2 км. Ветер восточный 1 м/с. Влажность 94%. Атмосферное давление аномально низкое и на самом барическом минимуме — 728,3 мм рт. ст., что на 19 единиц ниже нормы. Высота снежного покрова — 12 см. В течение дня „ныряющий“ циклон сместится центром на Брянщину, а к вечеру окажется над Белгородской областью», — написал синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение дня в Москве и по области сохранится облачная погода. Временами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный 4–9 м/с. Температура воздуха минус 2–5 градусов. Показания барометров немного вырастут и составят 733 мм рт. ст. Снежный покров подрастет на 2-3 см.

«В заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5–10 градусов, снегопады продолжатся. Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 см, будут постепенно расти. К Новому году в мегаполисе ожидается до 16–18 см», — добавил Тишковец.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 28 декабря

По информации коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня ушедший в центр Европейской России циклон продолжит влиять на погоду Санкт-Петербурга. В городе сохранится облачность, пройдет небольшой снег, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах гололедица. В первой половине дня температура будет в зоне оттепельных отметок, а после полудня начнет постепенно подмораживать.

Температура воздуха составит минус 1 — плюс 1 градус, в Ленинградской области минус 3 — плюс 2 градуса. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 29 декабря, местами пройдет снег, ночью минус 5–7 градусов, днем минус 2–4 градуса.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 декабря: где сбои в РФ

Приметы 28 декабря — День Трифона: угадываем погоду в новом году

Не только Москва и Питер: лучшие города России для переезда в 2026 году