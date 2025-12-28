«Деньги уходили на Кипр»: стало известно, как Коломойский разграбил Украину RT: Коломойский разграбил Украину через созданный в 1992 году ПриватБанк

Украинский олигарх Игорь Коломойский разграбил Украину через ПриватБанк, созданный в 1992 году, сообщает RT. К 2010 году в нем хранила свои сбережения треть украинцев. В этом банке существовало секретное подразделение «Бизнес-обслуживание клиентов», подчинявшееся акционерам финансовой организации.

Только в британской юрисдикции в 2013–2014 годах подразделение выдало 50 фирмам кредиты на сумму от $5 млн до $59,5 млн (от 388 млн до 4,6 млрд рублей). Кредиты предназначались для закупки товаров, но заемщиками выступали созданные Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым фирмы-однодневки.

Деньги уходили на Кипр и Британские Виргинские острова, а оттуда — в активы олигархов. Часть средств оседала в США через купленную Коломойским недвижимость, — гласят данные Высокого суда Лондона.

