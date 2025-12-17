Новый год-2026
17 декабря 2025 в 19:38

Коломойский раскрыл, почему НАБУ свернуло коррупционное расследование

Коломойский заявил, что НАБУ приостановило дело Миндича

Игорь Коломойский Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив/РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило публикацию пленок по делу бизнесмена Тимура Миндича, потому что стороны заключили «междусобойчик», заявил украинских олигарх Игорь Коломойский. Доказательством этому, по мнению бизнесмена, служит освобождение из-под стражи детективов бюро и их родственников, передает издание «Страна.ua».

Коломойский отметил, что единственной целью этого процесса была отставка главы офиса президента Андрея Ермака. Помимо этого, бизнесмен рассказал, что еще в 2024 году подавал в ведомство заявление с описанием коррупционных схем в энергетике, но реакции не последовало. При этом Коломойский выразил сомнение, что президент Украины Владимир Зеленский или Ермак лично были организаторами этих схем.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Коломойский может раскрыть подробности о тайном визите Зеленского в британскую разведку MI6 во время поездки в Великобританию в 2020 году. По мнению политика, тогда президента Украины могли завербовать.

Игорь Коломойский
НАБУ
Андрей Ермак
коррупция
