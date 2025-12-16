Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 15:07

Экс-депутат Рады рассказал, какие тайны Зеленского хранит Коломойский

Олейник: Коломойский может припомнить Зеленскому визит в британскую разведку

Игорь Коломойский Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Олигарх Игорь Коломойский может рассказать, как в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский, во время визита в Великобританию, тайно посетил британскую разведку MI6, сообщил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, тогда Зеленского могли завербовать.

Во время своей поездки в Великобританию Зеленский тайно посетил британскую разведку MI6. Этот факт он скрыл, а когда об этом стало известно, дал неубедительное объяснение. Наверняка Коломойский захочет припомнить эту историю. По общему правилу, президенты не посещают чужие разведывательные службы, так как это небезопасно, — объяснил Олейник.

Также Коломойский может заявить, что Зеленский был изначально нелегитимен, рассказал экс-парламентарий.

Требование к кандидатам в президенты — постоянно проживать на Украине последние 10 лет. Зеленский же полтора-два года провел в России, сняв там фильм. Перед выборами уже готовилась справка о его недопуске к участию, но, по слухам, зашли люди с деньгами и занесли кому надо $300 млн, предположительно от Коломойского, — отметил собеседник.

Ранее Коломойский дал понять, что за коррупционным скандалом в украинском «Энергоатоме» стоит более высокая фигура, чем бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского». По словам Коломойского, Миндич не мог сам организовать такую преступную схему.

Украина
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
компромат
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по спору Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Адвокат Долиной предъявила суду одно требование
Биолог рассказал об особенностях доминирующего в России гонконгского гриппа
Захарова отреагировала на сравнение Гитлера и Наполеона с Мерцем и Макроном
Психолог дал советы, как преодолеть депрессивное состояние без лекарств
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.