Экс-депутат Рады рассказал, какие тайны Зеленского хранит Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский может рассказать, как в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский, во время визита в Великобританию, тайно посетил британскую разведку MI6, сообщил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, тогда Зеленского могли завербовать.

Во время своей поездки в Великобританию Зеленский тайно посетил британскую разведку MI6. Этот факт он скрыл, а когда об этом стало известно, дал неубедительное объяснение. Наверняка Коломойский захочет припомнить эту историю. По общему правилу, президенты не посещают чужие разведывательные службы, так как это небезопасно, — объяснил Олейник.

Также Коломойский может заявить, что Зеленский был изначально нелегитимен, рассказал экс-парламентарий.

Требование к кандидатам в президенты — постоянно проживать на Украине последние 10 лет. Зеленский же полтора-два года провел в России, сняв там фильм. Перед выборами уже готовилась справка о его недопуске к участию, но, по слухам, зашли люди с деньгами и занесли кому надо $300 млн, предположительно от Коломойского, — отметил собеседник.

Ранее Коломойский дал понять, что за коррупционным скандалом в украинском «Энергоатоме» стоит более высокая фигура, чем бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского». По словам Коломойского, Миндич не мог сам организовать такую преступную схему.