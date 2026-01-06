Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 19:28

В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Операция США в Венесуэле была направлена, в частности, на то, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому определенный знак, заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Он отметил, что президент США Дональд Трамп не скрывает своего недовольства по отношению к украинскому лидеру.

Да, я тоже вижу сигнал Зеленскому,прокомментировал Боссхард.

Военный отметил, что Зеленский будет точно обеспокоен, учитывая, что его кадровые назначения, по всей видимости, не оправдали ожиданий даже среди высшего командного звена страны. По словам Боссхарда, американский переворот стал предостережением для всех правительств, которые не желают подчиняться.

Ранее американский блогер Джозеф Шуцман заявил, что после вмешательства в дела Венесуэлы Украина перестанет быть приоритетом для президента Трампа. По его мнению, американский лидер сосредоточится на продвижении интересов США в Латинской Америке. Шуцман также отмечает, что Киев обеспокоен этой ситуацией, поскольку Трамп неоднократно называл Зеленского диктатором.

Швейцария
Венесуэла
Владимир Зеленский
знаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа
Флорида готовит судебный иск к Мадуро
Мигрант ответит за нападение на девушек после отказа в знакомстве
На московской набережной нашли пакет с пятью гранатами
Стало известно, когда РФ предложат обсуждение гарантий безопасности Украине
«Новая угроза»: в США заявили о преимуществе ВС России над ВСУ
В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле
Дания приняла важное решение по Гренландии после слов Трампа
В Кремлевском Дворце опровергли новость о ЧП в театре
Премьер Канады обсудил с генсеком НАТО оборону Альянса рядом с Россией
В Британии раскрыли, почему Трамп сможет присоединить Гренландию
Актриса из «Великолепного века» не прошла тест на наркотики
Патриарх Кирилл обратился к россиянам в Рождество
Беременная мать двоих детей погибла в лобовом ДТП
Шипачев преодолел рекордный рубеж КХЛ
Пять человек пострадали при взрыве газа в Ингушетии
«Против оскорблений и угроз»: Колумбия заявит протест Трампу
Могучий ураган и дубак до -19? Погода в Москве в начале февраля: чего ждать
В МИД России поддержали новое руководство Венесуэлы
Назван главный «архитектор» операции США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.