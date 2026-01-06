В Швейцарии увидели знак Зеленскому в действиях США в Венесуэле

Операция США в Венесуэле была направлена, в частности, на то, чтобы дать президенту Украины Владимиру Зеленскому определенный знак, заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. Он отметил, что президент США Дональд Трамп не скрывает своего недовольства по отношению к украинскому лидеру.

Да, я тоже вижу сигнал Зеленскому, — прокомментировал Боссхард.

Военный отметил, что Зеленский будет точно обеспокоен, учитывая, что его кадровые назначения, по всей видимости, не оправдали ожиданий даже среди высшего командного звена страны. По словам Боссхарда, американский переворот стал предостережением для всех правительств, которые не желают подчиняться.

Ранее американский блогер Джозеф Шуцман заявил, что после вмешательства в дела Венесуэлы Украина перестанет быть приоритетом для президента Трампа. По его мнению, американский лидер сосредоточится на продвижении интересов США в Латинской Америке. Шуцман также отмечает, что Киев обеспокоен этой ситуацией, поскольку Трамп неоднократно называл Зеленского диктатором.