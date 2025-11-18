Коломойский назвал главных воров Украины: кто украл $100 млн «Энергоатома»

На Украине продолжает раскручиваться дело о коррупции в «Энергоатоме» на сумму $100 млн (8 млрд рублей). Олигарх Игорь Коломойский заявил, что бизнесмен Тимур Миндич не мог сам организовать эту схему и из него делают «стрелочника». Эксперты считают, что «не замазанных коррупцией» в окружении украинского президента Владимира Зеленского нет и сам он может стать одной из целей расследования НАБУ. Насколько вероятно его смещение, какие цели в этом скандале преследуют Европа и США и почему эта история выгодна России — в материале NEWS.ru

Кому угрожает дело о хищениях в энергетике Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский во время судебного заседания заявил, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком Зеленского», не мог сам организовать преступную схему с хищением $100 млн в сфере энергетики страны, поскольку он — «идиот».

Коломойский сам находится под следствием в украинском СИЗО с сентября 2023 года. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев ранее высказывал предположение, что именно он может стоять за раскруткой коррупционного скандала, поскольку показания Коломойского могли лечь в основу уголовного дела.

После публикации Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) части записей телефонных разговоров Миндича с подельниками министр юстиции страны Герман Галущенко и глава Минэнерго Светлана Гринчук ушли в отставку. НАБУ провело у Галущенко обыски, а сам он попал в базу «Миротворца».

Последствия скандала могут быть еще масштабнее, отметил в разговоре с NEWS.ru главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов», историк спецслужб Валентин Мзареулов.

«Вопрос о том, кто именно из офиса президента Украины прикрывал хищения, наименее интересен: в схемах в „Энергоатоме“ участвовали все, кроме тех, кто участвовал в хищениях в других сферах. Воруют там все, всегда и в любых отраслях», — уверен эксперт.

По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, дальнейшая раскрутка этого дела может коснуться многих высокопоставленных лиц на Украине, включая Зеленского.

«Он самый главный кандидат на неприятности во всей этой истории. Никто его на Западе кормить не собирается. Сольют так же, как Саакашвили (экс-президент Грузии, ныне отбывающий тюремное заключение. — NEWS.ru). Зеленский сейчас претендует на то, чтобы стать главным козлом отпущения. Он не справился, он все не так сделал», — заявил в беседе с NEWS.ru парламентарий.

Также он напомнил, что еще одним фактором в этом может быть давняя и стойкая неприязнь президента США Дональда Трампа, «доходящая до аллергии» на Зеленского.

Зачем Запад раскручивает коррупционный скандал на Украине

Наличие в скандале политической подоплеки отметают многие специалисты. По их мнению, Штатам и части политических элит Европы становится очевидно: Украина и ее конфликт с Россией стали провальным проектом, который не имеет никаких позитивных для Запада перспектив.

«Самоочевидная вещь: НАБУ — это не Зеленский, это инструмент внешнего управления с центром принятия решений в США. А следовательно, скандал инспирирован западными хозяевами. Они определяли время для начала массированной раскрутки этой истории, исходя из известной им информации о состоянии Украины — о военном положении и состоянии экономики», — заявил Мзареулов.

По словам эксперта, население Украины сейчас находится в таком положении, что каких-то внутренних брожений или очередного Майдана, теперь уже против Зеленского, ожидать не стоит. Но «подвинуть» неугодного главу страны можно и через внешнее воздействие.

Матвейчев в свою очередь видит в раскрутке коррупционного скандала возможность для Европы сменить позицию по систематическому финансированию Украины.

«Западные элиты сейчас думают о путях отхода от украинской темы. Уже нет разговоров о том, что их цель — нанести стратегическое поражение России», — заметил эксперт.

По словам парламентария, ряд западных государств сейчас озабочен тем, как продемонстрировать, что Европа не предавала и не предает Украину, лишая ее поддержки.

«Они придумывают пути, как это сделать. И будут раскручивать следующий нарратив: „Европа помогала всем, что от нее зависело, обвинить ее в предательстве невозможно. Украинцы во всем виноваты сами, им давали помощь, но они все украли“. Вот этот нарратив будет господствующим», — пояснил он.

По мнению Мзареулова, возможны две цели, которые Запад преследует в этой ситуации. «Либо это целенаправленная операция по замене Зеленского на другую фигуру. И тогда будут потихоньку дергать за следующие ниточки. А ниточек много, поскольку „не замазанных“ коррупцией в окружении Зеленского попросту нет. Либо это кратковременная кампания, которая имеет целью не „отменить“ Зеленского, а сделать его послушнее», — сказал историк спецслужб.

Почему дело «Энергоатома» выгодно России

Длительная по времени и максимально широкая по охвату аудитории информационная кампания по раскрутке коррупционного скандала на руку России, считают эксперты.

«История с коррупцией в критической для Украины энергетической сфере подтверждает то, о чем мы предупреждали: ставка Запада на Украину не сыграет и обернется финансовыми, ресурсными и репутационными потерями для самого Запада», — заявил Матвейчев.

По мнению Мзареулова, если на Украине случится хотя бы попытка госпереворота, то даже это будет на пользу нашей стране.

«Если начнется переворот, а тем более если начнется длительное по времени „пихание локтями“ представителей украинских политических элит, когда они наперегонки будут сдавать НАБУ друг друга, то для нас это будет очень хорошо. Брожения или беспорядки на улицах Киева, случись там очередной Майдан, будет отзываться среди солдат на фронте, брожение в элитах — среди комсостава. Все это будет разлагать армию и, следовательно, на руку нам», — отметил он.

Однако ждать кардинальных изменений в политике Украины даже в случае смещения с должности Зеленского не стоит.

«Зеленский стал неугоден Западу не от избытка украинского патриотизма, а потому что просто не может выполнить команды кураторов. Не сможет и Залужный или другой преемник до тех пор, пока одним из основных факторов политики Украины остаются боеспособные националисты», — заключил Мзареулов.

