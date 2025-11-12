Замешанные в деле Миндича украинские министры ушли в отставку

Министр юстиции Украины Герман Галущенко вслед за главой Минэнерго Светланой Гринчук подал заявление об отставке, сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал их отставки на фоне коррупционного скандала.

Внесла на рассмотрение Верховной рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Министры подали свои заявления определенным законом способом, — указала Свириденко.

Гринчук и Галущенко сняли с себя полномочия на фоне коррупционного скандала в «Энергоатоме». Среди фигурантов дела — бизнесмен Тимур Миндич и предприниматель Александр Цукерман. Первого украинские СМИ неоднократно называли «кошельком» Зеленского.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у фигурантов дела. Бюро раскрыло крупную коррупционную схему с участием государственной атомной энергетической компании, следователи собрали тысячи часов аудиозаписей и документов, свидетельствующих о деятельности организованной преступной группы.