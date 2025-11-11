Стала известна главная причина обысков у «кошелька» Зеленского NYT: обыски у Миндича и Галущенко стали ответом на политику Зеленского

Проведенные Национальным антикоррупционным бюро Украины обыски у приближенных президента страны Владимира Зеленского являются ответом на его политику. Как сообщает The New York Times, антикоррупционные действия последовали после попыток нанести ущерб работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Через несколько месяцев после того, как президент Украины попытался нанести НАБУ и САП ущерб, агентства заявили, что раскрыли крупную схему с участием государственной атомной энергетической компании, — указано в сообщении.

Антикоррупционные агентства собрали значительный объем доказательств, включая тысячи часов аудиозаписей за 15 месяцев и документацию о деятельности преступной организации высокого уровня. Согласно материалам расследования, члены организации выстроили сложную коррупционную схему для влияния на стратегические предприятия

В понедельник, 10 ноября, НАБУ начало масштабную операцию в энергетической сфере, в ходе которой были обнаружены значительные суммы иностранной валюты. Как уточнил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, обыски проводились у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом», а также у бизнесмена Тимура Миндича, которого, по данным СМИ, успели вывезти с Украины перед обысками.

Ранее сообщалось, что расследование в отношении Миндича вызвало напряженность в высших эшелонах власти Украины. В окружении Зеленского наблюдается всплеск панических настроений из-за вероятности аналогичного преследования.