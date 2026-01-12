Раскрыто, сколько россиян имитируют занятость в первый рабочий день года

Раскрыто, сколько россиян имитируют занятость в первый рабочий день года Почти 30% россиян признались, что имитируют занятость в первый рабочий день года

Почти 30% россиян признались, что имитируют занятость в первый рабочий день года, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование. Они отметили, что в период снижения нагрузки посвящают время своим хобби, в частности, чтению.

Также, согласно опросу, 13% россиян, работающих удаленно, уезжают за город или к морю. При этом 5% респондентов уходят с работы раньше из-за отсутствия большого количества задач. 36% опрошенных указали, что работают в прежнем режиме.

Кроме того, исследование показало, что 9% респондентов используют свободные минуты, чтобы помочь коллегам, у которых много работы. При этом 6% россиян предпочитают тратить это время на профессиональное развитие.

Ранее стало известно, что каждый 10-й опрошенный россиянин признался, что после новогодних праздников острее всего ощущает выгорание и усталость от текущей работы. Треть респондентов (29%) тем не менее считает январь месяцем для спокойного планирования и старта с новыми силами. В то же время 36% респондентов не замечают разницы между январем и другими месяцами, воспринимая его как обычный рабочий период.