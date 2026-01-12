Россиянам рассказали, когда ждать следующих длинных выходных

В феврале жителей России ожидают продолжительные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, которые продлятся с 21 по 23 число, свидетельствует производственный календарь, утвержденный правительством РФ. К работе необходимо будет вернуться только во вторник, 24 февраля.

Следующие за ними длинные выходные ожидаются с 7 по 9 марта в честь Международного женского дня. В 2026 году майские праздники будут разделены на два периода по три дня. С 1 по 3 мая страна будет отмечать День Труда, а с 9 по 11 мая — День Победы. Также летом будут нерабочими дни с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что, согласно прогнозам, россиянам придется ждать повторения рекордно длинных новогодних каникул, растянувшихся на 12 дней, до 2032 года. В 2027 году праздники, вероятно, продлятся 11 дней. Длинные каникулы, совпадающие с зимними школьными, полюбились многим семьям. В предыдущие годы длительность новогоднего отдыха составляла от 9 до 11 дней.