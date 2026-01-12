Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 11:59

Приговор белгородской экс-чиновнице Шинкарук вступил в силу

Суд оставил в силе приговор для экс-сотрудницы белгородской администрации

Виктория Шинкарук Виктория Шинкарук Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Приговор в отношении экс-сотрудницы администрации Белгородской области Виктории Шинкарук вступил в силу после рассмотрения Апелляционным военным судом в Подмосковье, передает ТАСС. За сотрудничество с украинскими спецслужбами женщину приговорили к 21 году лишения свободы, наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Суд во Власихе признал приговор в отношении Шинкарук законным, отклонив апелляционные жалобы осужденных и их защитников, — сообщил источник агентства.

Подсудимую также обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Согласно следственным материалам, Шинкарук вместе с сообщником обеспечивала финансовую поддержку террористической деятельности, переведя на эти нужды около 600 тыс. рублей. Сторона обвинения доказала, что средства распределялись по указанию кураторов с Украины.

В ходе суда Шинкарук настаивала на своей невиновности. Она утверждала, что лишь выполняла просьбу бывшего супруга и не подозревала о связи с террористическим подпольем.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что Шинкарук была включена в перечень террористов и экстремистов в России. Также в список попал ее подельник Александр Холодков.

терроризм
приговоры
Белгородская область
суды
