12 января 2026 в 12:01

Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с дикими животными

Ветеринар Шеляков: диких животных можно отпугнуть фонариком на телефоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для отпугивания диких животных можно использовать мобильный телефон с включенным фонариком, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, если зверь не испугался яркого света, то для защиты от нападения подойдут любые доступные предметы.

При встрече с дикими животными в лесу важно сохранять спокойствие и осторожно отходить назад, двигаясь плавно и размеренно. Иногда люди видят, как животное лежит, и думают, что оно ранено, поэтому подходят, хотят подкормить или сфотографировать. Это большая ошибка. Зверь может притвориться спящим специально или оказаться бешеным. Его может отпугнуть резкий металлический звук, огонь. Но для этого нужно время и то, что можно поджечь, например, газету, журнал. Поэтому можно попытаться отпугнуть зверя с помощью яркого света — фонарика с телефона. Человек может справиться с этой задачей даже в стрессовой ситуации, — посоветовал Шеляков.

Он подчеркнул, что не следует убегать от дикого животного, смотреть ему прямо в глаза, совершать резкие движения, размахивать руками или кричать. По словам ветеринара, также не рекомендуется приближаться к зверю, пытаться дотронуться до него или погладить, даже если это может показаться безопасным.

Если есть укрытие — машина или дом — лучше спрятаться. В противном случае, чтобы защитить себя, нужно использовать любые доступные предметы: палку, сумку, рюкзак. Кто-то думает стереотипно, что животное, болеющее бешенством, будет обязательно бесконтрольно себя вести. На самом деле, бешеный зверь в моменте может быть очень спокойным. Поэтому, кто бы вас ни укусил и какой бы неглубокой ни была рана, нужно обязательно сделать прививку от бешенства, — резюмировал Шеляков.

Ранее сообщалось, что бешеная рысь напала на 12-летнюю девочку в детском лагере «Уфимский сокол». Ребенка спасли сотрудники лагеря, изолировав пострадавшую от дикого животного.

