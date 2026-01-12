Отъезд в США, инсульт, безденежье: история любви певца Носкова и его жены

12 января заслуженный артист РФ музыкант и композитор Николай Носков отмечает 70-летний юбилей. В 2017 году он перенес тяжелый инсульт, оказавшись на грани жизни и смерти. Встать на ноги певцу помогла жена Марина. Об истории их любви — в материале NEWS.ru.

Где познакомились Носков и Шитова

Николай Носков познакомился с будущей женой Мариной Шитовой в ресторане в Череповце. После службы в армии певец подрабатывал в развлекательных заведениях. Во время выступления он заметил сидевшую за столиком русоволосую симпатичную девушку с большими глазами. Она произвела на музыканта большое впечатление. Носков подошел, чтобы познакомиться, но Шитова ему отказала. Когда артист увидел будущую избранницу во второй раз, она была более благосклонна и согласилась сходить с ним на свидание.

Молодые люди встречались в течение двух лет, после чего Носков решил попросить руки Шитовой у ее родителей. Они дали согласие, но были недовольны его профессией. Марина понимала, что Николай не может жить без музыки, поэтому взяла на себя весь быт.

«Через все прошли: съемные углы и комнаты в коммуналках, безденежье и надежды, которые, едва забрезжив, стремительно рушились. Николай никогда не строил амбициозных планов стать обязательно знаменитым. Просто не мог, да и сейчас не может, без музыки и вокала. В совершенстве владеет фортепиано, баяном, гитарой, ударными… Причем осваивал самостоятельно, не учился ни в музыкальной школе, ни в консерватории», — рассказала Марина Носкова в интервью NEWS.ru.

По словам жены музыканта, в его карьере наступил перелом в тот момент, когда он стал сотрудничать с композитором Давидом Тухмановым. Они создали группу «Москва», начали гастролировать по стране, и публика хорошо приняла новый коллектив. Но кто-то пожаловался через газету на антисоветчину, опубликовав пасквиль и предъявив претензии к внешнему виду музыкантов — кожаным штанам и узким галстукам. В итоге «Москву» разогнали.

Николай Носков — вокалист рок-группы ‭«Парк Горького». 1988 год Фото: В. Деревщиков/РИА Новости

Как прошли гастроли певца Носкова в США

В 1987 году Носков стал лидером-вокалистом в новой группе Стаса Намина «Парк Горького». К коллективу пришел мировой успех, после чего он отправился в США на гастроли.

«С „Парком Горького“ заключила контракт одна из крупнейших звукозаписывающих американских компаний. Они выступали вместе со всемирно известной группой Scorpions. Николай записал дуэты с Джоном Бон Джови и Клаусом Майне — мировыми звездами. Джон, как рассказывал муж, был в шоке и не ожидал, что парень из России поет практически без акцента, да еще сам пишет музыку, при этом не имея музыкального образования», — поделилась воспоминаниями Носкова.

В тот период Николай и Марина регулярно созванивались. Мобильных телефонов еще не было, но музыкант всегда находил возможность связаться с женой, Кроме того, она прилетала к нему в Америку.

В США Носков узнал от жены радостную новость, что она беременна и у них будет дочь. Супруги хотели стать родителями, но у них долго не получалось завести детей.

Как певец Носков таксовал в России после возвращения из Америки

В Америке музыкантам из России платили немного. Организаторы концертов убеждали членов коллектива, что они работают на перспективу и у них скоро появятся деньги. Со временем в группе возник конфликт, и Носков решил покинуть «Парк Горького».

«У него не хватало средств даже на обратный билет — пришлось занимать у кого-то из знакомых американских музыкантов. В Москву он вернулся поникшим, с потухшими глазами. Достал из кармана 11 долларов, улыбнулся виновато: „Это все, что есть“. У нас начались совсем не простые дни. За окнами бушевали 1990-е. Я родила дочь. Как жить, на что? Мужа даже в рестораны не брали. Рассуждали так: солист известной группы, понятно, что посетители будут его слушать. Но что в таком случае делать остальным ресторанным музыкантам — увольняться?» — рассказала Носкова NEWS.ru.

Николай Носков Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Марина, окончившая институт легкой промышленности, шила все — от дубленок и шапок, а также брала частные заказы. Но заработков едва хватало на хлеб, молоко и макароны. По ее словам, Николай таксовал на стареньких «Жигулях». В то время многие специалисты бросали свои профессии и шли торговать или работать в такси, чтобы прокормить семью.

«Его что-то удержало в профессии. То ли сила характера и вера в свое призвание, то ли Божье провидение, возможно, первое, второе и третье вместе. Он создал группу „Николай“ и записал альбом Mother Russia», — рассказала Марина.

Как музыкант Носков стал популярным

Известность к Носкову пришла позже, в 1996 году, когда он выпустил песню «Я не модный». В 2000-м продюсер Иосиф Пригожин спродюсировал его концерт в Кремлевском дворце. До него этой чести удостаивались только зарубежные звезды. Но слава и поклонницы не повлияли на отношения супругов.

«Знаете, он никогда не давал повода. К тому же рядом с ним каких-то совсем уж оголтелых фанаток не наблюдалось. Не было проявлений злости или навязчивости. Разве что иногда раздавался звонок по нашему домашнему телефону — берешь трубку, а там дышат и молчат. Понимаете, наши отношения с мужем всегда строились на доверии», — сказала Носкова.

Как певец Носков перенес инсульт

В апреле 2017 года Носков перенес инсульт, его парализовало. Болезнь разделила жизнь семьи на до и после.

«Представьте себе человека, который привык быть активным и сильным. Вдруг он теряет возможность не только говорить и петь, но даже двигаться. Через какие муки приходится проходить, когда понимаешь, что вся твоя прежняя жизнь в один момент рассыпалась и никогда не станет прежней. Да еще ближнее окружение подводит. Как принять эту данность и снова научиться быть счастливым, вернуться к любимой работе, без которой не мыслишь себя?» — воскликнула Марина.

Певец Николай Носков выступает на фестивале российского рока в Зеленом театре ЦПКИО им. М. Горького. 2002 год Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

По ее словам, Николай отправился на дачу, где у него рабочий кабинет и домашняя студия. Вечером он не позвонил, но Марина на стала волноваться, подумала, что супруг заработался. Утром он не отвечал на звонки. Жена приехала на дачу, нашла его лежащим на полу без сознания и вызвала скорую помощь. Врачи сказали с осторожностью: «Сделаем все, что в наших силах». Супруга не знала, выживет Носков или нет. Впоследствии он проходил долгий период реабилитации.

«Ему пришлось всему учиться заново: держать ложку, пить из чашки, садиться на кровать, вставать… Приезжали Катя с мужем и Мирославой (дочь с внучкой. — NEWS.ru). Малышка подходила к кровати, обнимала его за шею, протягивала свою книжку, просила: „Почитай мне!“ Будто детской интуицией почувствовала, что это сейчас важнее не столько ей, сколько ему самому. Дедушка не смог отказать внучке, с трудом взял книгу и начал читать, очень медленно. Так восстанавливал речь», — рассказала Носкова.

Постепенно музыкант начал ходить, шаг за шагом. Затем он поскользнулся, упал в ванной и сломал голеностоп. Врачи наложили ему гипс. Ежедневные занятия спортом и тренировки помогали — Николай стал ходить с помощью трости. Он набрал вес, потому что отказался от курения, но перешел на ЗОЖ, стал соблюдать диету и пришел в форму.

«Не столько тяжело ухаживать за больным человеком, сколько осознавать, как повели себя некоторые люди. Испытала глубочайшее разочарование. Многих людей из нашего ближнего окружения будто ластиком стерли», — заявила Марина.

Носков никогда не любил широко праздновать свои дни рождения. Он использовал их как повод для подведения творческих итогов. Музыкант отметит 70-летний юбилей в кругу семьи, вместе с супругой, дочерью и внуками.

Читайте также:

Слава Кадышевой или забвение: что ждет Ларису Долину в 2026-м

Лурье похоронила Долину — или нет: что может спасти народную артистку

Долина споет песню Инстасамки: кто еще из звезд выступит в Новый год