23 декабря 2025 в 18:57

Пригожин раскрыл, на какие жертвы пошел ради брака с Валерией

Пригожин признался, что пожертвовал мечтами и амбициями ради брака с Валерией

Иосиф Пригожин и Валерия
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что пожертвовал мечтами и амбициями ради брака с певицей Валерией. Он назвал свой союз крепким и признался, что его чувства к жене за 23 года не угасли, пишет «Газета.Ru»

Она очень повлияла, наверное, в лучшую сторону. Хорошо, может быть, что я не пошел по другому пути, который я наметил, — поделился продюсер.

Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. Для певицы брак стал третьим по счету, а для ее супруга — вторым. Пара не родила детей, но считает родными дочерей и сыновей, появившихся в предыдущих отношениях.

Ранее музыкальный продюсер рассказал, как боялся задохнуться, когда застрял в лифте с Валерией, певицей Клавой Кокой и другими людьми. Инцидент со знаменитостями произошел сразу после церемонии в Доме музыки. По словам Пригожина, они находились в застрявшей кабине почти час.

Продюсер осенью раскритиковал победителей популярного шоу «Фабрика звезд». Одну из финалисток проекта, певицу Анастасию Приходько, Пригожин назвал главным «позорищем» в истории российской музыкальной индустрии.

