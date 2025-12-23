Пригожин раскрыл, на какие жертвы пошел ради брака с Валерией Пригожин признался, что пожертвовал мечтами и амбициями ради брака с Валерией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что пожертвовал мечтами и амбициями ради брака с певицей Валерией. Он назвал свой союз крепким и признался, что его чувства к жене за 23 года не угасли, пишет «Газета.Ru»

Она очень повлияла, наверное, в лучшую сторону. Хорошо, может быть, что я не пошел по другому пути, который я наметил, — поделился продюсер.

Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. Для певицы брак стал третьим по счету, а для ее супруга — вторым. Пара не родила детей, но считает родными дочерей и сыновей, появившихся в предыдущих отношениях.

