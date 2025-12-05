«Думали, что задохнемся»: Пригожина заточили с Валерией и Клавой Кокой Пригожин боялся задохнуться, когда застрял в лифте с Валерией и Клавой Кокой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что боялся задохнуться, когда застряли в лифте со своей супругой Валерией, певицей Клавой Кокой и другими людьми. Инцидент с артистами произошел сразу после церемонии в Доме музыки. По его словам, они пробыли в застрявшей кабине почти час, передает Общественная Служба Новостей.

Мы были не одни с Валерией, с нами была еще Клава Кока и другие артисты. Мы проторчали в лифте почти 50 минут. Мы думали, что уже не выберемся. <…> Думали, что задохнемся, честно говоря, потому что кислорода было уже мало там, когда за нами пришли лифтеры, — признался Пригожин.

Ранее стало известно, что застрявшие в лифте граждане могут рассчитывать на компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Как заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, получить выплату от управляющей компании за случившееся можно без обращения в суд. Он отметил, что ответственность за исправность лифтов, которые являются общим имуществом многоквартирного дома, почти всегда лежит на управляющей компании.