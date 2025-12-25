Захарова обвинила Евросоюз в искажении норм морского права Захарова заявила, что ЕС искажает нормы морского права в разговорах про Россию

Евросоюз искажает нормы морского права, когда говорит о «теневом флоте» России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru. По словам дипломата, принятая ЕС декларация показывает, что объединение подгоняет международные правила под собственные интересы.

Европейский союз намерен искажать нормы международного морского права, подгоняя их под собственные узкие интересы и потребности, а также способствовать принятию новых, абсурдных и вредоносных для всей системы морского права документов, — подчеркнула Захарова.

Речь идет о декларации под названием «Задействование в полном объеме международного морского права в связи с угрозами со стороны». Захарова пояснила, что под «теневым флотом» и необходимостью защиты подразумевают Россию. Представитель МИД обратила внимание на отсутствие связи с полноценным анализом норм международного морского права и их применимости к тем или иным обстоятельствам в этом документе.

Ранее Захарова обвинила НАТО в наращивании военной активности у границ. Дипломат сочла бредом высказывания о возможности блокирования Калининградской области военным блоком. Наращивание сил НАТО она назвала необоснованным.