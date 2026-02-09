Лавров сделал важное заявление о «теневом флоте» Лавров: страны Запада придумали теневой флот в борьбе за уходящее доминирование

Страны Запада придумали так называемый «теневой флот» и начали задерживать корабли с применением военной силы в борьбе за уходящее доминирование, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для TV BRICS. По его словам, такие действия — грубейшее нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. <…> Геополитические столкновения, попытки помешать объективному ходу истории, конечно, сказываются на двусторонних делах. И не буду перечислять — тут и санкции, тут и придуманный Западом теневой флот, тут и попытки грубейшего нарушения Конвенции ООН по морскому праву, — отметил Лавров.

Ранее министр отмечал, что НАТО, Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) изжили себя. Он подчеркнул, что все три организации действуют вопреки своим заявлениям.

Также глава МИД РФ выразил мнение, что западные страны развязали глобальную войну против России. По его словам, они лихорадочно пытаются наказывать партнеров Москвы. Одной из ключевых задач внешнеполитического ведомства министр назвал обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития государства.