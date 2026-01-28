Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 18:56

«Зомби-танкер» из России перепугал Средиземное море: что произошло, факты

Нефтяной танкер Нефтяной танкер Фото: Jesus Vargas/dpa//Global Look Press
Потерявший управление танкер с нефтью из России стал крупной угрозой для всего Средиземного моря. Что случилось с судном, почему танкер действительно опасен, будет ли его арестовывать Евросоюз?

Что за российский «зомби-танкер», что с ним случилось

«Зомби-танкер» Chariot Tide («Колесница прилива»), который вышел из российского порта Усть-Луга, сейчас дрейфует у Гибралтарского пролива, угрожая безопасности судоходства, пишут СМИ. В составе экипажа судна под флагом Мозамбика — пять граждан России.

Проблемы у «Колесницы прилива» начались 22 января: судно, на борту которого находится от 300 до 425 тысяч баррелей нефти, потеряло ход и, по данным СМИ, несколько дней дрейфовало в открытом море. Британская Express пишет, что танкер едва не вынесло на берега Марокко, что могло бы привести к серьезнейшей экологической катастрофе в Средиземном море.

Буксиры из Марокко, которые среагировали на сигнал SOS, не допустили столкновения — однако вместо того, чтобы вывести танкер в порт назначения Танжер-Мед, 25 января оттащили его восточнее: в зону, где Chariot Tide стал проблемой для спасательных служб Испании.

Испанские власти вынуждены были вмешаться: спасательное судно «Мария Замбрано» готовится буксировать танкер в безопасную зону; еще один корабль, «Лус де Мар», следит за возможной утечкой нефти. При этом власти Испании не стали арестовывать танкер, который находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.

Власти не ответили на запросы СМИ о причинах, почему танкер не был арестован. В Сети утверждают, что испанцы испугались буксировать танкер к туристическому побережью Андалусии. По данным Marine Traffic, сейчас танкер дрейфует со скоростью 4 узла к северу от побережья Африки.

Танкер Grinch Танкер Grinch Фото: Denis Thaust/Keystone Press Agency/Global Look Press

Это минимум третье за январь происшествие с судами, которые связывают с «теневым флотом» России. Так, 22 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о захвате танкера Grinch, который шел из Мурманска. Капитана судна — гражданина Индии — поместили под стражу в Марселе.

Кроме того, в тот же день агентство Bloomberg сообщило, что в Средиземном море потерял ход и лег в дрейф танкер Progress, на борту находится порядка 730 тысяч баррелей нефти российской марки Urals. Связаны ли эти случаи между собой, неизвестно.

Что известно о танкере «Колесница прилива», откуда он и кому принадлежит

Танкер, который сейчас называется Chariot Tide, находится в санкционном списке Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Канады, Австралии и Украины: его приписывают к так называемому теневому флоту России, который возит российскую нефть в другие страны: Китай, Индию, а также Марокко, которые закупают топливо у РФ.

По данным компании морской разведки Lloyd's List, Chariot Tide принадлежит организации под названием Clairton Shipping, офис которой зарегистрирован на Маршалловых островах. Законодательство этой страны не требует раскрывать информацию о бенефициарах и директорах компаний.

До ноября 2025 года судно называлось Marabella Sun. Издание Africa Intelligence отмечает, что оно поставляло нефть и горючее в Порт-Судан и успело с декабря 2024 года использовать флаги Панамы, Танзании и Коморских островов.

