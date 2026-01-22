Макрон захватил «российский» танкер? Что за судно, при чем здесь Зеленский

ВМС Франции задержали в Средиземном море танкер, следующий из России. Что заявил Эммануэль Макрон, при чем здесь Владимир Зеленский, кто охотится на танкеры с «российской» нефтью и защищает ли их Россия?

Что известно о захвате танкера в Средиземном море, связан ли он с Россией

Макрон заявил, что Военно-морские силы Франции захватили в Средиземном море танкер, следующий из России. Судно под флагом Коморских островов с грузом нефти шло из Мурманска и было захвачено в открытом море посредине между Ораном и Картахеной.

«Мы не потерпим нарушений!» — объявил Макрон в соцсети X (бывший Twitter).

По словам французского президента, операция «была проведена при поддержке нескольких союзников» и якобы «осуществлялась в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву». Танкер якобы принадлежит к российскому «теневому флоту» и шел под «фальшивым флагом».

«Деятельность так называемого теневого флота способствует финансированию конфликта на Украине», — заявил Макрон.

Захваченное судно называется GRINCH и находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США, принадлежит компании Cube Ventures Shipping. Судно было замечено в российских портах Находки, Тамани, Козьмино, а также портах Китая, Индии и ОАЭ.

«Фактически речь идет о новом этапе давления на российские морские перевозки. Теперь к американской практике прямых задержаний открыто подключаются европейские флоты», — констатировал Telegram-канал «Военная хроника».

При чем здесь Зеленский, как повлиял на захват танкера

В Сети связали объявление о захвате танкера GRINCH с выступлением Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Отмечается, что хотя, по словам Макрона, танкер был захвачен утром 22 января, публично об этом было объявлено только после выступления Зеленского.

Президент Украины в Давосе обвинил Европу в неспособности защитить себя и свои интересы — например, не дать США получить контроль над Гренландией. Он прямо предложил странам ЕС приступить к пиратству на море.

«Почему Трамп может останавливать танкеры из теневого флота и захватывать нефть, а Европа не может? Российская нефть транспортируется вдоль берегов Европы, и эта нефть финансирует конфликт на Украине. Это напрямую способствует дестабилизации Европы. Российская нефть должна быть остановлена, конфискована и продана на благо Европы. Почему бы и нет? Если у Европы есть ресурсы, она может защитить свой народ», — предложил Зеленский.

Кто еще хочет захватывать танкеры

7 января американский спецназ высадился на борт нефтяного танкера «Маринера», который временно ходил под российским флагом. США заявили, что подозревают танкер в нарушении санкций против транспортировки нефти из Ирана и Венесуэлы.

В январе 2026 года ВМС США захватили уже семь танкеров, которые считают связанными с Венесуэлой: вчера было захвачено судно SAGITTA.

Нефтяной танкер «Маринера» Фото: U.S. European Command

«Маринера» сейчас находится у берегов Шотландии. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США так и не отпустили двух российских моряков, находившихся на судне, несмотря на то что это обещал президент Дональд Трамп.

«Невозможно даже себе представить, чтобы орган власти в США, подчиняющийся президенту, не исполнял его решения», — изумилась Захарова.

О планах захватывать танкеры, приписываемые к «теневому флоту» России, продавать их нефть и на вырученные средства финансировать Украину заявили также в Великобритании. Глава МИД Иветт Купер утверждает, что Лондон «нашел законный способ» конфисковать нефть с подсанкционных судов, и считает это очень эффективной тактикой против РФ. Блогер Олег Царев предположил, что целью Королевских ВМС может стать танкер HYPERION, который сейчас идет в Усть-Лугу из Венесуэлы.

Между тем компания GMS, крупнейший в мире покупатель судов на утилизацию, заявила, что готова покупать захваченные танкеры «теневого флота» и подала в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заявку на получение лицензии на покупку подсанкционных судов.

Как Россия защищает танкеры в открытых водах

Накануне в Москве прошло заседание президиума Морской коллегии РФ под председательством помощника президента России Николая Патрушева. Ключевой темой обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях — прежде всего захват судов недружественными государствами.

«Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности судоходства на стратегических морских коммуникациях. Отдельное внимание уделено проблематике, связанной с нарушением недружественными государствами норм международного морского права», — говорится в релизе пресс-службы.

Кроме того, танкеры, которые ходят под флагом России, получили охрану. Минобороны Нидерландов сообщило, что их ВМС сопровождают российские суда, проходящие через Северное море.

Танкеры стали сопровождать корабли Балтийского флота: танкер «Генерал Скобелев» прошел пролив Ла-Манш в сопровождении корвета «Бойкий», который постоянно осуществляет проводку российских судов в регионе, писал канал «Два майора».

