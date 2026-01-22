Энергосистема горит даже без помощи России: удары по Украине 22 января

Россия нанесла новую серию ударов по целям на Украине. Сколько БПЛА и ракет запустили 22 января, какие цели поражены, что происходит с энергосистемой Украины?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 22 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что ночью цели на территории Украины атаковали 94 ударных БПЛА (типа «Герань», «Гербера» и других типов). По версии ВСУ, по крайней мере 14 из них поразили свои цели.

Telegram-канал «Хроники Гераней» отмечает, что ночной налет был относительно немногочисленным.

«Около двух часов ночи крупная группа „Гераней“ на малой высоте атаковала переправу в районе Маяков Одесской области. От этой группы откололись несколько БПЛА и посетили Бурлачью Балку и Одессу. Также жужжало и гремело в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской областях и в Донбассе», — перечисляют «Хроники Гераней».

Утром 22 января воздушные удары ВС РФ продолжаются: Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские БПЛА действуют в районе Кривого Рога, Днепропетровска, Павлограда и Чернигова.

Что происходит с энергетикой Украины

Украинские СМИ сообщают, что по состоянию на утро 22 января почти во всех областях страны применены аварийные отключения электроэнергии.

Корпорация ДТЭК объявила, что в ближайшее время Киев не вернется к графикам планового отключения электроэнергии. Мощностей не хватает, энергосистема города находится в глубоком аварийном режиме.

Сразу в нескольких регионах Украины ночью были зафиксированы самовозгорания на объектах энергетики.

«В Киеве самоликвидировалась электроподстанция. И это только начало, чем больше нагрузки на изношенную сеть, тем чаще будут такие происшествия», — отмечает «НгП Разведка».

«Вот вам фейерверк, гады!» — ликуют сторонники

Также «световые эффекты» были замечены в Полтавской области на подстанции «Рассошенцы» ПС 110 кВ.

Резкие колебания напряжения на линии попали на видео в Днепропетровске.

«На 11:00 в блэкауте Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Одесская области», — сообщают «Хроники Гераней».

Telegram-канал LOSTARMOUR опубликовал карту отключений электроэнергии на Украине по состоянию на 22 января.

«Среднее время доступности электроэнергии за сутки: 8,2 часа (34%). Худшая ситуация в Тернопольской области: 8,7% (около двух часов в сутки). Лучшая ситуация в Ровенской области: 68,8% (16,5 часа в сутки)», — указывает канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

