«Кривой Рог не нужен»: прилет «Искандера», удары по Украине 21 января

ВС РФ нанесли новую серию ударов по инфраструктуре на Украине. Какие цели поражены в ночь на 21 января, где были удары по энергетике, что в Киеве, Одессе, Кривом Роге?

Сколько БПЛА и ракет запустили по целям на Украине 21 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 21 января ВС РФ запустили одну баллистическую ракету «Искандер-М» и 97 ударных БПЛА (типа «Герань», «Гербера» и других моделей). ВСУ подтверждают попадания баллистики и 13 ударных беспилотников в 11 районах и падения обломков БПЛА в одном районе.

Утром 21 января воздушная атака продолжилась, в воздушном пространстве Украины продолжают действовать беспилотники ВС РФ. Так, около семи утра под удар попал Черноморск (Ильичевск) в Одесской области.

«Доброе утро, пишут о трех прилетах по Ильичевску (в оккупации — Черноморск). В Одессе тоже активно лупит ПВО. Над Ильичевском сбит беспилотник на жилой дом», — сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщил, что в Черноморске было не менее пяти прилетов, один из них пришелся по электроподстанции.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Как били по энергетике Украины в ночь на 21 января

Мониторинговые Telegram-каналы не приводят подробностей об ударах по объектам энергетики Украины в ночь на 21 января. Киев, Одесса и другие регионы Украины до сих пор не оправились после массированного удара 20 января.

«Российские войска вновь нанесли удары по ТЭЦ в Киеве, вызвав отключения тепла и света в нескольких тысяч домов. Практически полностью обесточена Черниговская область, массовые отключения фиксируются также в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях», — перечисляет «Рыбарь».

Украинские СМИ отмечают, что в Верховной раде Украины нет ни света, ни тепла, ни воды.

«Наконец теперь „как все“. Почти весь Киев без света. Ситуация не решаема», — отмечает Telegram-канал «Герань цветущая».

В Одессе также подача электричества не восстановлена в ряде районов. Там, как и в других регионах Украины, из-за перегрузок идут массовые аварии на электросетях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только в Киеве сейчас больше миллиона потребителей без электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил The Times, что только в январе 2026 года Киев покинули более 600 тысяч человек. Он призвал жителей выезжать, поскольку столица Украины «на пути к гуманитарной катастрофе»: из-за нехватки воды существует большая вероятность распространения заболеваний. Ранее в Сети высказывались предположения, что украинские власти побуждают население бежать из Киева, чтобы подготовить оборону к возможному удару ВС РФ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что удары по Украине разрушают поддержку Зеленского: украинцы видят, что власть не способна их защитить, но тем не менее не пытается договориться с Россией. Депутат Анатолий Вассерман указал в разговоре с NEWS.ru, что самое важное, что удары по энергетике подрывают военные возможности ВСУ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще были удары по целям на Украине 20 января

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил подробности удара ракетой «Искандер-М» по Кривому Рогу около трех часов ночи 21 января.

«В Кривом Роге зафиксировано несколько прилетов. Работали БПЛА „Герань“, также, по характерному звуку, было не менее двух ударов ракетами „Искандер-М“, предположительно с кассетной боевой частью. Конкретики по целям пока нет, однако очевидно одно — ударов было несколько в разных частях города», — указал Лебедев.

«Кривой Рог не нужен», — отрезала «НгП разведка».

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об ударе по элитному подразделению ВСУ «Волки Да Винчи» на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

«Хроники Гераней» отмечают удар ракетой «Искандер-М» в Сумской области. Вероятно, была поражена площадка запуска дальних БПЛА ВСУ.

«За минувшие сутки нанесен один удар „Искандер-М“, как минимум четыре удара ФАБ с УМПК, один удар РСЗО/ОТРК и как минимум два удара БПЛА „Герань“/БМ-35. Также стоит отметить активность БПЛА „Ланцет“/„Молния“/FPV в окрестностях города Сумы, в процессе которой зарегистрировано не менее 20 взрывов», — пишет Telegram-канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 20 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Подвиг «русского Рэмбо», удар «умными» минами: новости СВО к утру 21 января

Киев готовят к штурму? Что происходит в столице Украины, планы ВС РФ