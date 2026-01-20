Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 19:45

В Госдуме объяснили, к чему могут привести удары по энергетике Украины

Депутат Журавлев: удары по энергосети Украины подрывают поддержку Киева

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Массовые отключения света и отопления усиливают недовольство украинских граждан администрацией Владимира Зеленского и могут перерасти в народный бунт, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. Он подчеркнул, что массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины призваны ослабить боеспособность ВСУ.

Недовольство граждан режимом Зеленского в темноте и холоде неуклонно растет, что, конечно, может привести и к народному бунту, России это только на руку, — отметил Журавлев.

По его словам, энергетика является фундаментом функционирования современного государства и армии: без электричества не могут полноценно работать казармы, логистика и предприятия оборонно‑промышленного комплекса.

С этой точки зрения уничтожаем мы именно военную инфраструктуру, делаем менее маневренными и боеспособными ВСУ. Это сразу отражается и на передовой, как известно, последние несколько месяцев наши бойцы уверенно наступают на всех направлениях, — отметил депутат.

Как ранее заявил военный эксперт Александр Бартош, поражение энергосистемы Украины приведет к снижению возможностей ее ВПК, а последующие возмущения среди населения — к требованиям сменить украинский режим на более адекватный. По его словам, такие шаги оправданы.

