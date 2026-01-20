Атака США на Венесуэлу
Военэксперт раскрыл, на что рассчитаны удары России по энергетике Украины

Военэксперт Бартош: удары ВС России рассчитаны на поражение ВПК Украины

Поражение энергосистемы Украины приведет к снижению возможностей ее ВПК, а последующие возмущения среди населения — к требованиям сменить украинский режим на более адекватный, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Бартош. По его словам, такие шаги оправданы.

Энергосистема является основой функционирования оборонно‑промышленного комплекса Украины. Электростанции дают энергию предприятиям, на которых изготавливаются дроны, артиллерийские системы, танки, ракеты и т. п. С военной точки зрения это оправдано, — сказал Бартош.

По его словам, в конце концов население выступит за смену режима на Украине.

Население в конце концов выступит против националистической политики правящего в Киеве режима и потребует его смены на более адекватное руководство, — считает эксперт.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины в 2026 году усилили удары по территории России. По его словам, в январе противник атаковал гражданские объекты до 520 раз в сутки, что вдвое больше, чем в январе 2025 года.

