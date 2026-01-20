Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 07:15

ВСУ в два раза усилили удары по России в 2026 году

Мирошник заявил, что ВСУ били по России до 520 раз за день в январе

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины усилили удары по территории России в 2026 году, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Так, в январе противник атаковал гражданские объекты до 520 раз в сутки. По словам Мирошника, которые приводит ТАСС, это в два раза больше, чем в январе 2025 года.

Число ежесуточных прилетов [с начала января] по гражданским объектам превысило 520 боеприпасов в сутки, — сказал российский посол.

Ранее беженец из города Димитров в Донецкой Народной Республике Анатолий Старый стал очевидцем атаки украинских беспилотников на жилые дома. Он рассказал, что по населенному пункту были совершены удары с использованием дронов, снаряженных дробью.

Вместе с этим на Запорожской атомной электростанции была возобновлена подача электричества по высоковольтной линии «Ферросплавная-1». Как уточнили в пресс-службе госкорпорации «Росатом», это позволило вернуть ЗАЭС к штатному режиму энергоснабжения сразу по двум внешним линиям. Работы по восстановлению стали возможны благодаря временному прекращению огня. Они начались утром 18 января.

