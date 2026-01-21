Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

В ночь на 20 января Россия нанесла очередной массированный удар по украинским энергетическим и промышленным объектам Центральной и Юго-Западной Украины. В результате нарушена работа энерго- и транспортной систем, в разгар холодной зимы выведены из строя отопление и транспорт в крупных городах. К чему приведет стратегия тотального «выноса» украинской энергетики — в материале NEWS.ru.

Что известно об ударах, нанесенных ВС РФ по Украине

Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ. Атака стала ответом на удары по гражданским объектам в России, подчеркнули в ведомстве. «В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар <…> по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Удар был нанесен с применением комплексов наземного и воздушного базирования большой дальности. Также для поражения целей использовались ударные беспилотники. В список пораженных целей вошли склады с боеприпасами и производственные цеха. В них, согласно Минобороны, производились дроны дальнего радиуса действия. В ведомстве подчеркнули, что все запланированные цели были успешно поражены.

По сообщениям украинской стороны, в ходе ночных ударов Россия использовала баллистические ракеты «Искандер-И», дроны и стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Атакам подверглись подстанции в Киеве и Киевской области, Виннице, Одессе, Днепропетровске, объекты в Кривом Роге, Вышгороде, Запорожье, Конотопе, Машевке Полтавской области, Балаклее и Мефере Харьковской области, Южноукраинске Николаевской области, а также в Черкасской и Ровенской областях. В Киеве БПЛА ударили по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, нарушив энергоснабжение города.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сейчас происходит на Украине

В результате удара ВС РФ районы Киева на левом берегу Днепра, где только восстановили энергоснабжение после серии ударов в начале января, вновь остались без тепла и света. По данным горводоканала, без водоснабжения остались Деснянский, Дарницкий и Днепровский районы, на Троещине, в Шевченковском, Соломенском и Голосеевском районах уменьшен напор воды, а в Печерском районе вода есть только в отдельных зонах. Согласно информации мэра Киева Виталия Кличко, без тепла в городе остались 5635 многоквартирных домов. «Почти 80% из них — здания, в которых теплоснабжение было восстановлено с 9 января», — заявил политик.

Жители города сообщают в соцсетях, что температура в Киеве опустилась до −18 градусов, городской метрополитен изменил график движения и закрыл некоторые станции. На остановках наземного транспорта наблюдаются огромные очереди, взлетели цены на такси.

Из-за отсутствия отопления и воды после обстрелов аппарат Верховной рады сегодня работает дистанционно, сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его словам, в его парламентском кабинете отопления почти не было, температура составляла около +12 градусов.

Перебои со светом начались в Харькове, Одессе и других регионах. По данным соцсетей, курсирующий между Киевом и Харьковом поезд «Интерсити» из-за отсутствия напряжения остановился посреди поля. По данным губернатора Ровенской области Александра Коваля, после удара по критической инфраструктуре 10 тысяч домохозяйств остались без света.

Линии электропередачи в Виннице, Украина Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Критическим для энергосистемы Украины, по мнению экспертов, может стать не обесточивание крупных городов, а уничтожение подстанции в Виннице, которая, по предварительным данным, также пострадала в ходе удара. По словам руководителя проекта «Геоэнергетика» Бориса Марцинкевича, винницкая подстанция связывает энергосистему Украины в единое целое. «Она обеспечивает связность украинских магистральных линий электропередачи от Хмельницкой атомной станции Бурштынского энергоострова на восток, от Ровенской атомной электростанции — на юг, от Южноукраинской станции — наверх. Все идет через нее… Если эта подстанция будет уничтожена, то это катастрофа для единой энергосистемы Украины — она будет состоять из двух островов», — заявил Марцинкевич в середине января.

Каковы последствия ударов для ВС Украины

Энергосистема является основой функционирования оборонно‑промышленного комплекса Украины, указал военный эксперт Александр Бартош. «Электростанции дают энергию предприятиям, на которых изготавливаются дроны, артиллерийские системы, танки, ракеты и т. п. С военной точки зрения это оправданно. Ущерб гражданскому сектору при этом очевиден и, как представляется, рассчитан на то, что население в конце концов выступит против националистической политики правящего в Киеве режима и потребует его смены на более адекватное руководство», — сказал Бартош NEWS.ru.

На Украине в результате российских ударов сократится военное производство и снизится доступность западного вооружения, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «Вооруженные формирования Украины получают значительную часть оружия и комплектующих извне, и при нарушениях энергоснабжения ухудшатся возможности его доставки из-за рубежа. В современном мире от электроэнергии зависит практически все, поэтому последствий выведения из строя энергетики на территориях, пока подконтрольных террористам, будет очень много», — сказал Вассерман NEWS.ru.

Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вместе с тем, по его словам, социальная опора украинских властей из-за коллапса энергетики быстро не рухнет. «Социальная опора террористической организации Украина — сам по себе террор — практически не зависит от работы энергосистемы», — заявил депутат. Однако, по его мнению, сократится и система контроля за гражданами, например работа видеокамер наблюдения.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев считает, что после масштабного «выноса» украинской энергетики страна и в первую очередь Киев начинают жить в условиях постапокалипсиса.

«Судя по информации о масштабах повреждений инфраструктуры, киевлянам придется теперь привыкать к новой ситуации — коллапса городского хозяйства, ухудшения ситуации с безопасностью», — отметил политолог в беседе с NEWS.ru. По его словам, это если и не заставит украинцев сдаться, то, вероятно, снизит мотивацию на фронте. «И уж точно не оставит действующим властям шансов на победу в случае проведения выборов», — добавил он.

Читайте также:

Наступление ВС РФ в Донбассе 20 января: куча трупов, заруба у Славянска

Удары по Украине сегодня, 20 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Волчанск, Гришино, Симоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 января

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске